Η Όλγα Κεφαλογιάννη ανέβασε στο Instagram της φωτογραφία της με ηλιοτρόπια
Η Όλγα Κεφαλογιάννη ανέβασε στο Instagram της φωτογραφία της με ηλιοτρόπια
Εντυπωσιακό σύνολο: Η Όλγα Κεφαλογιάννη ποζάρει με φόρεμα-παραλλαγή με τη φύση που συνάντησε κατά τη διαδρομή Κοζάνη - Πτολεμαΐδα, όπου βρέθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης κυβερνητικού κλιμακίου
Μια εικόνα με ένα εντυπωσιακό σύνολο, γεμάτη χρώμα από τη Δυτική Μακεδονία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Όλγα Κεφαλογιάννη.
Η υπουργός Τουρισμού ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία με ηλιοτρόπια, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Εντυπωσιακή εικόνα γεμάτη ηλιοτρόπια κατά μήκος της διαδρομής Κοζάνης - Πτολεμαΐδας».
Η Όλγα Κεφαλογιάννη πόζαρε με φόρεμα-παραλλαγή με τη φύση που συνάντησε κατά τη διαδρομή στη Δυτική Μακεδονία, όπου βρέθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης κυβερνητικού κλιμακίου.
Η υπουργός Τουρισμού ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία με ηλιοτρόπια, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Εντυπωσιακή εικόνα γεμάτη ηλιοτρόπια κατά μήκος της διαδρομής Κοζάνης - Πτολεμαΐδας».
Η Όλγα Κεφαλογιάννη πόζαρε με φόρεμα-παραλλαγή με τη φύση που συνάντησε κατά τη διαδρομή στη Δυτική Μακεδονία, όπου βρέθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης κυβερνητικού κλιμακίου.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα