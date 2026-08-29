Η Όλγα Κεφαλογιάννη ανέβασε στο Instagram της φωτογραφία της με ηλιοτρόπια

Η Όλγα Κεφαλογιάννη πόζαρε με φόρεμα-παραλλαγή με τη φύση που συνάντησε κατά τη διαδρομή

στη Δυτική Μακεδονία

,

όπου βρέθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης κυβερνητικού κλιμακίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olga Kefalogianni 🇬🇷 (@olgakefalogianni)