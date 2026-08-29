Η Όλγα Κεφαλογιάννη ανέβασε στο Instagram της φωτογραφία της με ηλιοτρόπια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Όλγα Κεφαλογιάννη Ηλιοτρόπια

Η Όλγα Κεφαλογιάννη ανέβασε στο Instagram της φωτογραφία της με ηλιοτρόπια

Εντυπωσιακό σύνολο: Η Όλγα Κεφαλογιάννη ποζάρει με φόρεμα-παραλλαγή με τη φύση που συνάντησε κατά τη διαδρομή Κοζάνη - Πτολεμαΐδα, όπου βρέθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης κυβερνητικού κλιμακίου

Η Όλγα Κεφαλογιάννη ανέβασε στο Instagram της φωτογραφία της με ηλιοτρόπια
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Μια εικόνα με ένα εντυπωσιακό σύνολο, γεμάτη χρώμα από τη Δυτική Μακεδονία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η υπουργός Τουρισμού ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία με ηλιοτρόπια, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Εντυπωσιακή εικόνα γεμάτη ηλιοτρόπια κατά μήκος της διαδρομής Κοζάνης - Πτολεμαΐδας».

Η Όλγα Κεφαλογιάννη πόζαρε με φόρεμα-παραλλαγή με τη φύση που συνάντησε κατά τη διαδρομή στη Δυτική Μακεδονία, όπου βρέθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης κυβερνητικού κλιμακίου.

80 ΣΧΟΛΙΑ
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