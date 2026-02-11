Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ ο Δένδιας: Ενημέρωσε για «Ατζέντα 2030», Καινοτομία και «Ασπίδα του Αχιλλέα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νίκος Δένδιας

Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ ο Δένδιας: Ενημέρωσε για «Ατζέντα 2030», Καινοτομία και «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Στο Συμβούλιο οι υπουργοί Άμυνας αντάλλαξαν απόψεις και για την υλοποίηση του Χάρτη για την αμυντική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε σήμερα στις Βρυξέλλες στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση υπουργών 'Αμυνας.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει: «Κατά την παρέμβασή μου, μεταξύ άλλων, ενημέρωσα για την πορεία υλοποίησης της Ατζέντας 2030, της Ασπίδας του Αχιλλέα και το ΕΛΚΑΚ».

Ο κ. Δένδιας υπογραμμίζει ότι στο Συμβούλιο οι υπουργοί 'Αμυνας αντάλλαξαν απόψεις για:

- Την υλοποίηση του Χάρτη για την αμυντική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- ⁠Τη Στρατηγική Επισκόπηση 2026

- Τις γεωστρατηγικές εξελίξεις συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια της ΕΕ.

