Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ ο Δένδιας: Ενημέρωσε για «Ατζέντα 2030», Καινοτομία και «Ασπίδα του Αχιλλέα»
Στο Συμβούλιο οι υπουργοί Άμυνας αντάλλαξαν απόψεις και για την υλοποίηση του Χάρτη για την αμυντική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε σήμερα στις Βρυξέλλες στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση υπουργών 'Αμυνας.
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει: «Κατά την παρέμβασή μου, μεταξύ άλλων, ενημέρωσα για την πορεία υλοποίησης της Ατζέντας 2030, της Ασπίδας του Αχιλλέα και το ΕΛΚΑΚ».
Ο κ. Δένδιας υπογραμμίζει ότι στο Συμβούλιο οι υπουργοί 'Αμυνας αντάλλαξαν απόψεις για:
- Την υλοποίηση του Χάρτη για την αμυντική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Τη Στρατηγική Επισκόπηση 2026
- Τις γεωστρατηγικές εξελίξεις συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια της ΕΕ.
Συμμετείχα σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας.— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 11, 2026
Κατά την παρέμβασή μου μεταξύ άλλων ενημέρωσα για την πορεία υλοποίησης της Ατζεντας 2030, της Ασπίδας του Αχιλλέα και το ΕΛΚΑΚ @Hcdi_SA.
Στο Συμβούλιο ανταλλάξαμε απόψεις… pic.twitter.com/zUfAMdHjJc
