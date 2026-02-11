Ανακοινώθηκε και επισήμως στη Βουλή η επιστολή ανεξαρτητοποίησης της Ελένης Καραγεωργοπούλου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ελένη Καραγεωργοπούλου Πλεύση Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ανακοινώθηκε και επισήμως στη Βουλή η επιστολή ανεξαρτητοποίησης της Ελένης Καραγεωργοπούλου

Στην επιστολή της η κυρία Καραγεωργοπούλου επικαλείται  διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης

Ανακοινώθηκε και επισήμως στη Βουλή η επιστολή ανεξαρτητοποίησης της Ελένης Καραγεωργοπούλου
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ανακοινώθηκε και επισήμως στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή ανεξαρτητοποίησης της Ελένης Καραγεωργοπούλου. Η κυρία Καραγεωργοπούλου αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας, και το κόμμα πλέον μένει με πέντε βουλευτές, τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό για να συνεχίζει να υφίσταται.

Στην επιστολή της η κυρία Καραγεωργοπούλου επικαλείται «πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης, οι οποίες, με σεβασμό στον θεσμικό ρόλο της ηγεσίας, οδήγησαν στην παρούσα επιλογή μου».

Η επιλογή αυτή, ωστόσο, προκαλεί αίσθηση καθώς η ίδια και ο κ. Αλέξανδρος Καζαμίας θεωρούνται ως οι πιο στενοί συνεργάτες της Ζωής Κωνσταντοπούλου. 

Αναλυτικά η επιστολή:

Ανακοινώθηκε και επισήμως στη Βουλή η επιστολή ανεξαρτητοποίησης της Ελένης Καραγεωργοπούλου


7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης