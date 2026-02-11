Ανακοινώθηκε και επισήμως στη Βουλή η επιστολή ανεξαρτητοποίησης της Ελένης Καραγεωργοπούλου
Στην επιστολή της η κυρία Καραγεωργοπούλου επικαλείται διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης
Ανακοινώθηκε και επισήμως στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή ανεξαρτητοποίησης της Ελένης Καραγεωργοπούλου. Η κυρία Καραγεωργοπούλου αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας, και το κόμμα πλέον μένει με πέντε βουλευτές, τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό για να συνεχίζει να υφίσταται.
Στην επιστολή της η κυρία Καραγεωργοπούλου επικαλείται «πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης, οι οποίες, με σεβασμό στον θεσμικό ρόλο της ηγεσίας, οδήγησαν στην παρούσα επιλογή μου».
Η επιλογή αυτή, ωστόσο, προκαλεί αίσθηση καθώς η ίδια και ο κ. Αλέξανδρος Καζαμίας θεωρούνται ως οι πιο στενοί συνεργάτες της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Αναλυτικά η επιστολή:
