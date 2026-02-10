Ανεξαρτητοποιήθηκε η Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας λόγω διαφωνιών με τη Ζωή, μένει με πέντε βουλευτές το κόμμα
Η Καραγεωργοπούλου ήταν από τους πιο στενούς συνεργάτες της Κωνσταντοπούλου - Η Πλεύση Ελευθερίας δεν διαλύεται, καθώς διατηρεί τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βουλευτών
Επιστολή με την οποία ενημερώνει τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας απέστειλε σύμφωνα με πληροφορίες η κυρία Ελένη Καραγεωργοπούλου.
Η επιστολή ανεξαρτητοποίησης θα ανακοινωθεί σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής το πρωί της Τετάρτης. Η βουλευτής Ανατολικής Αττικής θα παραμείνει ανεξάρτητη ενώ σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, η Πλεύση Ελευθερίας δεν διαλύεται, καθώς διατηρεί τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βουλευτών για τη συνέχιση της λειτουργίας της ως Κοινοβουλευτική Ομάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες στην επιστολή της η κυρία Καραγεωργοπούλου επικαλείται πολιτικές διαφωνίες και διαφοροποιήσεις με την ηγεσία του κόμματος γεγονός που προκαλεί αίσθηση καθώς η ίδια και ο κ. Αλέξανδρος Καζαμίας θεωρούνται ως οι πιο στενοί συνεργάτες της κ. Κωνσταντοπούλου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η κυρία Καραγεωργοπουλου ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα εξέφρασε στην πρόεδρο του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου την διαφωνία της με την πολιτική στρατηγική που ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας και την ενημέρωσε για την πρόθεσή της να ανεξαρτητοποιηθεί. Η ίδια φέρεται να είπε σε στενούς της συνεργάτες πως «στην Πλεύση Ελευθερίας υπάρχει πλέον μεγάλη απόσταση μεταξύ λόγων και πράξεων» και ότι θα συνεχίσει ως ανεξάρτητη να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και την ΝΔ.
Απόσπασμα της επιστολής της αναφέρει: «Η απόφασή μου να συνεχίσω ως ανεξάρτητη Βουλευτής είναι αποτέλεσμα μιας διαφορετικής πολιτικής στάθμισης ως προς τον τρόπο άσκησης του κοινοβουλευτικού ρόλου και την ανάγκη ενίσχυσης του ουσιαστικού κοινοβουλευτικού ελέγχου. Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μου πορείας διαμορφώθηκαν πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης και λειτουργίας, οι οποίες με οδήγησαν στη συγκεκριμένη θεσμική επιλογή. Η επιλογή αυτή δεν συνιστά πράξη αντιπαράθεσης, αλλά πολιτική διαφοροποίηση ως προς την κοινοβουλευτική κατεύθυνση και τον τρόπο άσκησης του ρόλου μου. Παραμένω στη Βουλή για να υπηρετώ με συνέπεια τη λαϊκή εντολή, ασκώντας ενεργό και υπεύθυνη αντιπολίτευση».
Υπενθυμίζεται ότι είχαν αποχωρήσει και οι Μιχάλης Χουρδάκης, Αρετή Παπαϊωάννου. Μετά και την τελευταία παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση, το κόμμα, εκτός από την πρόεδρο του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μένει με τους Σπύρο Μπιμπίλα, Αλέξανδρο Καζαμία, Τζώρτζια Κεφαλά και Έλλη Ρούσσου.
