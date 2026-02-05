Στη Βουλή ο Κικίλιας την Παρασκευή για την τραγωδία στη Χίο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Βασίλης Κικίλιας Χίος Λιμενικό Σώμα

Στη Βουλή ο Κικίλιας την Παρασκευή για την τραγωδία στη Χίο

Θα ενημερώσει την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορείου

Στη Βουλή ο Κικίλιας την Παρασκευή για την τραγωδία στη Χίο
Τα μέλη της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής θα ενημερώσει ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας για την τραγωδία της Χίου.

Η έκτακτη συνεδρίαση προγραμματίστηκε για το πρωί της Παρασκευής 6.2.2026 στις 10 το πρωί ενώ ο υπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τα μέχρι στιγμής στοιχεία για την υπόθεση, καθώς και τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών, απαντώντας στα ερωτήματα των βουλευτών.

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία του κ. Κικίλια στην Επιτροπή έρχεται έπειτα από έντονη πίεση της αντιπολίτευσης, η οποία τις προηγούμενες ημέρες ζητούσε επίμονα την εμφάνισή του στο Κοινοβούλιο, προκειμένου να λογοδοτήσει και να παράσχει αναλυτικές εξηγήσεις για τις συνθήκες του περιστατικού.

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης