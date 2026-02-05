Στη Βουλή ο Κικίλιας την Παρασκευή για την τραγωδία στη Χίο
Στη Βουλή ο Κικίλιας την Παρασκευή για την τραγωδία στη Χίο
Θα ενημερώσει την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορείου
Τα μέλη της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής θα ενημερώσει ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας για την τραγωδία της Χίου.
Η έκτακτη συνεδρίαση προγραμματίστηκε για το πρωί της Παρασκευής 6.2.2026 στις 10 το πρωί ενώ ο υπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τα μέχρι στιγμής στοιχεία για την υπόθεση, καθώς και τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών, απαντώντας στα ερωτήματα των βουλευτών.
Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία του κ. Κικίλια στην Επιτροπή έρχεται έπειτα από έντονη πίεση της αντιπολίτευσης, η οποία τις προηγούμενες ημέρες ζητούσε επίμονα την εμφάνισή του στο Κοινοβούλιο, προκειμένου να λογοδοτήσει και να παράσχει αναλυτικές εξηγήσεις για τις συνθήκες του περιστατικού.
Η έκτακτη συνεδρίαση προγραμματίστηκε για το πρωί της Παρασκευής 6.2.2026 στις 10 το πρωί ενώ ο υπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τα μέχρι στιγμής στοιχεία για την υπόθεση, καθώς και τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών, απαντώντας στα ερωτήματα των βουλευτών.
Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία του κ. Κικίλια στην Επιτροπή έρχεται έπειτα από έντονη πίεση της αντιπολίτευσης, η οποία τις προηγούμενες ημέρες ζητούσε επίμονα την εμφάνισή του στο Κοινοβούλιο, προκειμένου να λογοδοτήσει και να παράσχει αναλυτικές εξηγήσεις για τις συνθήκες του περιστατικού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα