Αγαπηδάκη: Είμαι κατά της οπλοκατοχής, πρέπει οι γυναίκες να πρωτοστατήσουν για να αφοπλιστεί η Κρήτη
«Η οπλοκατοχή δεν είναι παράδοση. Είναι παγίδα» είπε μεταξύ άλλων
Σαφή θέση κατά της οπλοκατοχής στην Κρήτη πήρε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, με αφορμή την τραγωδία στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, όπου ένας 54χρονος πυροβόλησε και σκότωσε έναν 21χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από τρία χρόνια.
Μιλώντας την Τετάρτη 6 Μαΐου στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, «Live News» στο MEGA, η κ. Αγαπηδάκη υπογράμμισε ότι η οπλοκατοχή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως στοιχείο παράδοσης, αλλά ως μια επικίνδυνη νοοτροπία που οδηγεί σε ανθρώπινες τραγωδίες.
«Έχω μεγαλώσει στην Κρήτη και αυτό το ζήτημα δεν μου είναι καθόλου ξένο. Θέλω όμως να το πω ξεκάθαρα: είμαι κατά της οπλοκατοχής. Τα όπλα δεν αποτελούν παράδοση· είναι μια παγίδα που στερεί το μέλλον από τα παιδιά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας επέμεινε ιδιαίτερα στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γυναίκες στην αλλαγή αυτής της νοοτροπίας, απευθύνοντας κάλεσμα στις Κρητικές να πρωτοστατήσουν σε μια κοινωνική προσπάθεια αφοπλισμού. «Και πιστεύω βαθιά πως μόνο οι γυναίκες μπορούν πραγματικά να αλλάξουν αυτή τη νοοτροπία. Γι’ αυτό καλώ σήμερα τις Κρητικές, τις μανάδες, τις αδελφές, να βγουν μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Δεν πρέπει να ντυθεί άλλη μάνα στα μαύρα εξαιτίας μιας κουμπουριάς. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την αφαίρεση μιας ανθρώπινης ζωής», σημείωσε.
Η κ. Αγαπηδάκη τόνισε ότι η κοινωνία δεν μπορεί να μένει μόνο στη συγκίνηση μετά από κάθε τραγικό περιστατικό, αλλά οφείλει να περάσει στη δράση. Όπως είπε, το μήνυμα πρέπει να γίνει καθολικό και να ακουστεί μέσα από κάθε σπίτι: «Στο δικό μου σπίτι όπλο δεν μπαίνει».
Παράλληλα, επισήμανε ότι, παρότι η Πολιτεία έχει προχωρήσει σε μέτρα για την αυστηροποίηση του πλαισίου της οπλοκατοχής, η εφαρμογή του νόμου δεν αρκεί από μόνη της εάν δεν συνοδευτεί από μια ευρύτερη κοινωνική συστράτευση. «Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να θεωρούμε φυσιολογικό να πέφτουν μπαλωθιές σε γάμους, να εκφράζεται έτσι ο θυμός ή να λύνονται οι διαφορές με όπλα. Αυτό δεν είναι παράδοση· είναι μια επικίνδυνη νοοτροπία που γεννά πόνο και τραγωδίες», υπογράμμισε.
Στη διάρκεια της συνέντευξης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε επίσης στα ζητήματα ψυχικής υγείας και στον τρόπο με τον οποίο αυτά μπορούν να επηρεάσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, ενώ παρουσίασε και τη λειτουργία των Κινητών Ομάδων Υγείας, της νέας δωρεάν υπηρεσίας για πολίτες που δεν μπορούν να μετακινηθούν από το σπίτι τους.
Κλείνοντας την παρέμβασή της, η κ. Αγαπηδάκη επανέφερε το μήνυμα της κοινωνικής ευθύνης, με έμφαση στον ρόλο των γυναικών της Κρήτης: «Η Πολιτεία οφείλει να εφαρμόζει τον νόμο και το κάνει αλλά η κοινωνία - και κυρίως οι γυναίκες - μπορούν να διδάξουν έναν διαφορετικό πολιτισμό στην Κρήτη».
