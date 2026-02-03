Τα μηνύματα από τη συνέντευξη Μητσοτάκη: Οι συνεργασίες, το πρέσινγκ στο ΠΑΣΟΚ και τα διλήμματα στην κάλπη
Τα μηνύματα από τη συνέντευξη Μητσοτάκη: Οι συνεργασίες, το πρέσινγκ στο ΠΑΣΟΚ και τα διλήμματα στην κάλπη
Αντέστρεψε το ερώτημα τι θα γίνει αν η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα, ρίχνοντας το γάντι προς τη Χαριλάου Τρικούπη - «Η μεγάλη διαφορά με την Τουρκία είναι μία και μόνο: η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας»
Στον απόηχο της έναρξης της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε χθες μέσω της συνέντευξης που παραχώρησε στον ΣΚΑΙ για πρώτη φορά τη συζήτηση για την κατάσταση διακυβέρνησης της χώρας μετά τις εκλογές. Έθεσε τα διλήμματα, αλλά και απάντηση στη συζήτηση που αναπτύσσεται για το δίπολο «Μητσοτάκης ή χάος», επιτείνοντας παράλληλα το πολιτικό πρέσινγκ προς το ΠΑΣΟΚ που φάνηκε να είναι στο πρωθυπουργικό ραντάρ για μια σειρά λόγων.
Εν πρώτοις ο κ. Μητσοτάκης αντέστρεψε το ερώτημα για το τι θα γίνει σε περίπτωση που η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα, αλλά δεν έχει αυτοδυναμία, ρίχνοντας το γάντι προς τη μεριά της Χαριλάου Τρικούπη. «Αυτό το ερώτημα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον όχι για μας, έχει να το κάνετε σε αυτούς που λένε «εγώ δεν θέλω τον Μητσοτάκη» αλλά δεν λένε και τι θέλουν. Αυτοί πρέπει να απαντήσουν. Θέλουν να συνεργαστούν; Το ΠΑΣΟΚ θέλει να πάει και να κάνει αριστερή συμμαχία με κόμματα, όπως κάποιοι μπορεί να εισηγούνται, να κάνουν μέτωπο;», είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι μόνο οι πολίτες μπορούν να αποφασίσουν αν θα τερματίσουν ή θα ανανεώσουν το πολιτικό συμβόλαιο που έχουν υπογράψει μαζί του.
Και για πρώτη φορά στη θητεία του, αναγνωρίζοντας προφανώς και τα μεγέθη των δημοσκοπήσεων, μπήκε σε μια εκτενέστερη συζήτηση περί συνεργασιών. «Το Σύνταγμα είναι απολύτως σαφές: εάν δεν υπάρχει πλειοψηφία, το πρώτο κόμμα οφείλει να διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω από αυτό. Θα σεβαστώ το Σύνταγμα», είπε σιβυλλικά ο πρωθυπουργός.
Ξεκαθάρισε, όμως, ότι το δίλημμα για τους πολίτες δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά αντίθετα η σύγκριση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ανδρουλάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου ή τον κ. Βελόπουλο. Κάλεσε δηλαδή τους πολίτες να φανταστούν κάποιον άλλον εκ των πολιτικών αρχηγών ως δυνητικό πρωθυπουργό.
Ο σχηματισμός κυβέρνησηςΠαρ’ ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι θιασώτης της αυτοδυναμίας, ξεκαθάρισε ότι εφόσον ο λαός στείλει μήνυμα για κυβέρνηση συνεργασίας στις εκλογές, ο ίδιος θα σπεύσει να εφαρμόσει τη βούληση του. «Το Σύνταγμα είναι απολύτως σαφές: εάν δεν υπάρχει πλειοψηφία, το πρώτο κόμμα οφείλει να διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω από αυτό. Θα σεβαστώ το Σύνταγμα», είπε, φωτογραφίζοντας βεβαίως και τις πρώτες εκλογές του 2027. Κάτι που σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός θα επιδιώξει να πετάξει το μπαλάκι της συναίνεσης στο ΠΑΣΟΚ, εφόσον η ΝΔ απέχει στις εκλογές από την αυτοδυναμία.
Το «κομψό» άδειασμαΣτο έτερο θέμα που συζητήθηκε προ ημερών, ως προς τη χρήση της διάταξης για την προσφυγή επί αποφάσεων για τη συνεπιμέλεια τέκνων, ο κ. Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε του νόμου, αλλά άδειασε «κομψά» την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.
«Θεωρώ ότι είναι μια σωστή διάταξη, διότι ουσιαστικά μας υποχρεώνει να ξαναδούμε ζητήματα τα οποία αφορούν στη συνεπιμέλεια, νόμο της ΝΔ, που νομίζω ότι, τέσσερα χρόνια μετά πια, το Υπουργείο έχει άποψη στον βαθμό στον οποίο πρέπει ενδεχομένως να γίνονται κάποιες τροποποιήσεις. Και αυτή ήταν η πρώτη κίνηση η οποία έγινε. Το πώς έγινε χρήση της διάταξης εγώ δεν θα το σχολιάσω, γιατί είναι και ένα, θα έλεγα, ζήτημα το οποίο είναι προσωπικό, υπάρχουν και παιδιά στη μέση», είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Κατόπιν επιμονής του Αλέξη Παπαχελά όμως διαχώρισε τον νόμο από τη χρήση του. «διαχωρίζω τη χρήση της διάταξης από τη διάταξη αυτή καθ’ εαυτή. Και ξέρω πολύ καλά ότι όταν κατέχουμε ένα δημόσιο αξίωμα, μερικές φορές δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στην ουσία αλλά πρέπει να προσέχουμε και τις εντυπώσεις», είπε στέλνοντας ένα μήνυμα στην υπουργό Τουρισμού, αν και δεν τίθεται θέμα παραμονής της στην κυβέρνηση.
«Το μείζον ζήτημα, η μεγάλη διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία και μόνο: αυτή είναι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όσο η Τουρκία προσθέτει σε αυτό το «μενού» και άλλα θέματα καταλαβαίνετε ότι το να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτή την κατεύθυνση είναι κάτι το οποίο σε αυτή τη συγκυρία το θεωρώ δύσκολο», είπε ο κ. Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι σε ζητήματα «χαμηλής πολιτικής» μπορεί να βρεθεί κοινή συνισταμένη με την Άγκυρα.
Σε σχέση με τις σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε με νόημα πως «δεν χρειάζονται επιδιαιτητές ή διαμεσολαβητές στα ελληνοτουρκικά», ενώ ταυτόχρονα διεμήνυσε προς την Άγκυρα ότι «η Ελλάδα δεν χρειάζεται άδεια από κανέναν για έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης ελληνικών νησιών».
Ως προς την επέκταση των χωρικών υδάτων, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «το δικαίωμα είναι αναφαίρετο» και «θα ασκηθεί, όταν κρίνουμε ότι είναι κατάλληλες οι συνθήκες». Υπενθύμισε ότι «εδώ και δεκαετίες δεν ασκήθηκε καθόλου, το κάναμε εμείς στο Ιόνιο», επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για «μονομερές δικαίωμα και δεν απαιτεί έγκριση». Ο Πρωθυπουργός είπε πως η λύση μπορεί να είναι η παραπομπή της διαφοράς μας σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο για να προσθέσει: «Αλλά καταλαβαίνετε ότι όσο υπάρχει στο τραπέζι η εντός εισαγωγικών θεωρία των γκρίζων ζωνών, όσο έστω και εμμέσως αμφισβητείται κυριαρχία, όχι κυριαρχικά δικαιώματα, στο Αιγαίο και όσο κρέμεται από πάνω μας μια απειλή πολέμου, είναι δύσκολο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
Την επόμενη εβδομάδα στην ΆγκυραΕπί των διεθνών εξελίξεων, ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται να βρεθεί την επόμενη εβδομάδα στην Τουρκία για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, με πιθανότερη ημερομηνία αυτή την ώρα την 11η Φεβρουαρίου.
