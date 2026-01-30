Πριν τις 16 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα
Πριν τις 16 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα
Πιθανότερες ημερομηνίες για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας το διάστημα από 9 έως 13 Φεβρουαρίου
Έως τα μέσα Φεβρουαρίου αναμένεται να συγκληθεί στην Άγκυρα το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με ανώτατη κυβερνητική πηγή να τοποθετεί τη συνάντηση «κατά πάσα βεβαιότητα» έως τις 16 Φεβρουαρίου, καθώς στη συνέχεια ξεκινά το Ραμαζάνι.
Ως πιθανότερες ημερομηνίες η συνάντηση θα γίνει το διάστημα από 9 έως 13 Φεβρουαρίου.
Η ίδια πηγή σημείωνε στην ΕΡΤ ότι «η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας κρίνεται απολύτως αναγκαία, προκειμένου να αποφεύγονται κρίσεις και να διασφαλίζεται η ηρεμία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις»
Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή, «Αθήνα και Άγκυρα συμμερίζονται την άποψη ότι τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες θα πρέπει να συζητούνται σε διμερές επίπεδο». Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι «μπορεί κανείς εύκολα να φανταστεί πώς θα ήταν τα πράγματα εάν, μέσα σε αυτό το περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είχαν διαρραγεί». Αν και – όπως επισήμανε – «δεν έχει επιτευχθεί σύγκλιση στα θεμελιώδη ζητήματα», έχει καταστεί εφικτό «να αποφευχθούν σοβαρές εντάσεις και να παραμείνουν σε χαμηλό επίπεδο ζητήματα που στο παρελθόν οδηγούσαν σε κρίσεις».
Αναφορικά με τις προσδοκίες της ελληνικής πλευράς, η ανώτατη διπλωματική πηγή ανέφερε ότι η Αθήνα προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «δεν υπάρχουν ακόμη οι συνθήκες για το μεγάλο βήμα». Όπως διευκρίνισε, Ελλάδα και Τουρκία δεν είναι σε θέση να εισέλθουν σε ουσιαστική συζήτηση για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, καθώς δεν υφίσταται κοινή θέση ως προς το εύρος τους, ζήτημα το οποίο η ελληνική πλευρά θεωρεί αδιαπραγμάτευτο. «Δεν πρόκειται να μπούμε σε συζήτηση για κανένα θέμα κυριαρχίας», τόνισε χαρακτηριστικά.
Η ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή, στη βάση της θετικής ατζέντας και του πολιτικού διαλόγου που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.
