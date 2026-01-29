Μητσοτάκης στο TikTok: Νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τη νεφρική δυσλειτουργία, αφορά 1,5 εκατ. πολίτες
«Η πρόληψη σώζει ζωές και κάθε ζωή μετράει», αναφέρει στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός

Στο νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τη νεφρική δυσλειτουργία, που αφορά 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας, αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο TikTok, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης και τα αποτελέσματα του εθνικού προγράμματος «Προλαμβάνω».

Όπως σημειώνει ο πρωθυπουργός, μέχρι σήμερα 5,1 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις μέσω του «Προλαμβάνω», του πρώτου ολοκληρωμένου εθνικού προγράμματος πρόληψης που εφαρμόζεται στη χώρα. Στόχος του προγράμματος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός των πιο διαδεδομένων χρόνιων νοσημάτων, πριν αυτά εξελιχθούν σε σοβαρά προβλήματα υγείας.


Το νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τη νεφρική δυσλειτουργία που αφορά 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας ξεκίνησε.

Τα στοιχεία που παραθέτει ο κ. Μητσοτάκης είναι ενδεικτικά της απήχησης του προγράμματος: μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 950.000 μαστογραφίες, 700.000 γυναικολογικοί έλεγχοι, πάνω από 900.000 έλεγχοι για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, 2,5 εκατομμύρια εξετάσεις καρδιάς, ενώ περισσότεροι από 4.000 πολίτες έχουν λάβει δωρεάν ιατρική φροντίδα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

«Μιλάμε για πέντε προγράμματα πρόληψης με ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα: ζωές που σώζονται», τονίζει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια δεν σταματά εδώ.

Ήδη, όπως ανακοινώνει, έχει ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα πρόληψης για τη νεφρική δυσλειτουργία, το οποίο απευθύνεται σε 1,5 εκατομμύριο πολίτες, ενισχύοντας περαιτέρω το πλέγμα των δωρεάν προληπτικών ελέγχων.

Ο πρωθυπουργός υπενθυμίζει ότι όλες οι εξετάσεις παρέχονται δωρεάν, τόσο σε ασφαλισμένους όσο και σε ανασφάλιστους πολίτες. Μέσω της πλατφόρμας proliptikes.gov.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν τις εξετάσεις που επιθυμούν και να ενημερωθούν αναλυτικά για τα επόμενα βήματα.

«Η πρόληψη σώζει ζωές και κάθε ζωή μετράει», καταλήγει στο μήνυμά του.
