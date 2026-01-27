Πλεύρης: Επιδόματα σε μετανάστες τέλος, πήγαινε να εργαστείς αλλιώς σήκω και φύγε από την Ελλάδα
Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου παρουσίασε νομοσχέδιο για περιορισμό παράνομης μετανάστευσης, ενίσχυση νόμιμων διαύλων και ένταξη στην αγορά εργασίας
Για νομοσχέδιο με σαφή ιδεολογικά χαρακτηριστικά αποτροπής της παράνομης μετανάστευσης και ενίσχυσης των διαδρόμων για νόμιμες μετακλήσεις αλλοδαπών εργατών μίλησε ο κ. Θάνος Πλεύρης παρουσιάζοντας στα μέλη της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής της Βουλής τις διατάξεις του σχεδίου νόμου «Προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης, ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1233 σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών, ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος, τροποποιήσεις του Κώδικα Μετανάστευσης και άλλες διατάξεις».
«Το νομοσχέδιο προφανώς έχει το ιδεολογικό πλαίσιο της παράταξης μας που λέει ότι βάζουμε τεράστιο φράχτη για την παράνομη και δημιουργούμε μια μικρή πόρτα για την νόμιμη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι με τις προωθούμενες ρυθμίσεις οι μετανάστες που θα παίρνουν άσυλο θα κατευθύνονται στην αγορά εργασίας αντί να ζουν αποκλειστικά με επιδόματα. «Σε μετανάστη από το Σουδάν που παίρνει άσυλο και δηλώνει αγρότης θα τον μεταφέρουμε στην δομή στο Κουτσόχερο και θα μαθαίνει τις ελληνικές καλλιέργειες. Στην συνέχεια θα τον συνδέουμε με την αγορά εργασίας» είπε για να προσθέσει «Κόβουμε τα επιδόματα. Πήγαινε να εργαστείς αλλιώς σήκω και φύγε από την Ελλάδα. Η λογική τον ταΐζω, τον ποτίζω είναι λάθος. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διάρκεια του ασύλου του θα δουλεύει, δεν θα ζει με επιδόματα».
Ο Υπουργός απαντώντας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου η οποία νωρίτερα αναφερόμενη στις διατάξεις που αυστηροποιούν το πλαίσιο λειτουργίας των ΜΚΟ υποστήριξε ότι «ο κ. Πλεύρης νομοθετεί εναντίον όσων δεν συμπαθεί» είπε: «Ναι! Τους διακινητές τους αντιπαθώ και τους μισώ και νομοθετώ εναντίον τους. Δεν ποινικοποιούσε την συμμετοχή στις ΜΚΟ. Ποινικοποιούμε την παράνομη διακίνηση και προβλέπουμε βαρύτερες ποινές για εκείνους που είναι μέλη ΜΚΟ και εμπλέκονται σε κυκλώματα διακίνησης παράνομων μεταναστών. Αν αύριο ερχόταν διάταξη που λέει ότι οι δικηγόροι που εμπλέκονται σε διακίνηση θα τιμωρούνται βαρύτερα δεν θα με ενοχλούσε. Θα με ενοχλούσε αν εμπλεκόμουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί διαμαρτύρονται οι ΜΚΟ. Οι ΜΚΟ θα έπρεπε να είναι οι πρώτες που θα έλεγαν ότι ναι αν πιαστεί μέλος μας σε τέτοια κυκλώματα να τιμωρηθούν βαρύτερα».
Ο υπουργός αποκάλυψε μάλιστα ότι συγκεκριμένη ΜΚΟ προσέφυγε κατά των βιομετρικών τεστ που γίνονται σε μετανάστες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι ανήλικοι όπως οι ίδιοι δηλώνουν αρχικά.
Παράλληλα, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι καταργείται το «κλειστό επάγγελμα» των ΜΚΟ οι οποίες με απευθείας αναθέσεις και χωρίς διαγωνισμό έπαιρναν έργα από το υπουργείο. «Οι ΜΚΟ αναλαμβάνουν και πληρώνονται γι αυτό να κάνουν δουλειές του υπουργείου όπως μετακινήσεις, μεταφράσεις κ.α. Είχε δυνατότητα ο εκάστοτε υπουργός να τους αναθέτει απευθείας το έργο. Πλέον καταργείται αυτή η δυνατότητα. Γιατί; Γιατί μας είπε το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι παραβιάζουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία».
Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε και στην διάταξη που ενσωματώνει ευρωπαϊκή οδηγία για αφαίρεση της άδειας παραμονής σε δικαιούχους που την λαμβάνουν για εργασία αλλά στην πορεία μένουν άνεργοι.
«Η άδεια διαμονής δίνεται για λίγους εργασίας. Αν είναι άνεργος ποια λογική εξυπηρετούμε; Πλέον θα ανακαλείται η άδεια είπε.
Πέραν αυτών ο υπουργός είπε ότι «οι σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές δεν είναι θεωρητικές κραυγές αλλά πράξεις στο πεδίο» προσθέτοντας ότι το σύνολο της μείωσης των μεταναστευτικών ροών εντοπίζεται στο τελευταίο πεντάμηνο του 2025 κατά το οποίο εφαρμόστηκαν οι διατάξεις ποινικοποίησης της παράνομης διαμονής στην χώρα.
«Πλέον συζητάμε με άλλες 4 χώρες για την δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρώπης ώστε να μεταφέρουμε εκεί όσοι όσους δεν μπορούμε να επιστρέψουμε γιατί δεν τους δέχεται η χώρα τους. Να δείτε τότε πόσο θα περιοριστούν οι παράνομες αφίξεις» είπε σε άλλο σημείο.
