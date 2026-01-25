Κόμμα Καρυστιανού: Επιχείρηση αποδόμησης από τους άσπονδους πολιτικούς φίλους, από τη συμπόρευση στις «σκοταδιστικές θέσεις»

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που συμπορεύονταν με την πρόεδρο Μαρία στις πορείες, τώρα, υπό την απειλή συρρίκνωσης των δεξαμενών τους, βάλλουν εναντίον της, μιλώντας για «αντιδραστική ατζέντα» και «πρόγραμμα από illuminati»

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη