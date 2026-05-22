Η συγκινητική ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τη μικρή Κατερίνα με την σπάνια αιματολογική ασθένεια: «Έχει γίνει κάπως σαν οικογένειά μου»
Αισθάνομαι ευλογία που αξιώθηκα να γίνω έστω και λίγο χρήσιμος στην μάχη ζωής που η Κατερίνα και η οικογένειά της έδωσαν και κέρδισαν, έγραψε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας που συναντήθηκε με την ίδια και τους γονείς της
Μια συγκλονιστική ιστορία δύναμης και ελπίδας μοιράστηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στη δύσκολη μάχη που έδωσε η μικρή Κατερίνα απέναντι σε μια εξαιρετικά σπάνια και σοβαρή αιματολογική νόσο, για την αντιμετώπιση της οποίας χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο Bambino Gesù στο Βατικανό.
«Αισθάνομαι Ευλογία που αξιώθηκα να γίνω έστω και λίγο χρήσιμος στην μάχη ζωής που η Κατερίνα και η οικογένειά της έδωσαν και κέρδισαν! Συγκινήθηκα πολύ που την είδα σήμερα από κοντά, αυτή η οικογένεια έχει γίνει κάπως σαν οικογένειά μου μετά από την τόση αγωνία που περάσαμε μαζί», έγραψε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης, που συναντήθηκε με την μικρή Κατερίνα και τους γονείς της.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη
«Η Κατερίνα διαγνώστηκε στη γκρίζα ζώνη μεταξύ απλαστικής αναιμίας και μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου, μιας εξαιρετικά σπάνιας και σοβαρής αιματολογικής νόσου, με ελάχιστα περιστατικά ανά εκατομμύριο πληθυσμού παγκοσμίως. Υποβλήθηκε σε ειδική θεραπεία hATG, που δεν ανταποκρίθηκε.
Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Bambino Gesù στο Βατικανό, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Franco Locatelli. Παρά την αναζήτηση συμβατού δότη στην παγκόσμια δεξαμενή εθελοντών δοτών μυελού των οστών — που αριθμεί δεκάδες εκατομμύρια εγγεγραμμένους δότες — δεν εντοπίστηκε πλήρως συμβατός δότης για την περίπτωσή της.
Υποβλήθηκε σε δύο ιδιαίτερα απαιτητικές απλοταυτόσημες μεταμοσχεύσεις, αρχικά με δότη τον αδελφό της και στη συνέχεια τον πατέρα της, με τη δεύτερη να ολοκληρώνεται επιτυχώς. Έχοντας βγει νικήτρια από τη μάχη ζωής που έδωσε, συνεχίζει σήμερα τις εντατικές θεραπείες αποκατάστασης και τη στενή ιατρική παρακολούθηση στο τμήμα μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου Παίδων Μαριάννα Βαρδινογιάννη, ΕΛΠΙΔΑ.
Αισθάνομαι Ευλογία που αξιώθηκα να γίνω έστω και λίγο χρήσιμος στην μάχη ζωής που η Κατερίνα και η οικογένειά της έδωσαν και κέρδισαν! Συγκινήθηκα πολύ που την είδα σήμερα από κοντά, αυτή η οικογένεια έχει γίνει κάπως σαν οικογένειά μου μετά από την τόση αγωνία που περάσαμε μαζί.
Κατερίνα μου να είσαι πάντα υγιής και να σε χαίρεται η οικογένειά σου».
Η Κατερίνα διαγνώστηκε στη γκρίζα ζώνη μεταξύ απλαστικής αναιμίας και μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου, μιας εξαιρετικά σπάνιας και σοβαρής αιματολογικής νόσου, με ελάχιστα περιστατικά ανά εκατομμύριο πληθυσμού παγκοσμίως. Υποβλήθηκε σε ειδική θεραπεία hATG, που δεν ανταποκρίθηκε.… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 22, 2026
