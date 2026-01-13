Χατζηδάκης: Έρχονται βελτιώσεις για τους αγρότες στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο αγροτικό ρεύμα

Ορισμένοι επέμεναν να συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρόσωπα που ελέγχονται για παρατυπίες στις αγροτικές επιδοτήσεις, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης