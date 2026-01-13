Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Κάθοδο των αγροτών με τρακτέρ στην Αθήνα προτείνει στην Πανελλαδική το μπλόκο της Νίκαιας
Τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός θα τα αξιολογήσουν αύριο στην πανελλαδική επιτροπή
Ολοκληρώθηκε η συντονιστική επιτροπή που πραγματοποιήθηκε στον Πλατύκαμπο και αφορά στο μπλόκο της Νίκαιας.
Στις πρώτες δηλώσεις τους οι αγροτοσυνδικαλιστές ανέφεραν πως τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός θα τα αξιολογήσουν αύριο στην πανελλαδική επιτροπή που θα γίνει στον Παλαμά της Καρδίτσας.
Την ίδια ώρα προτείνουν κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα στην πανελλαδική προκειμένου να πάνε να συναντήσουν τον πρωθυπουργό τις επόμενες μέρες.
Δείτε τις δηλώσεις του Σωκράτη Αλειφτήρα
