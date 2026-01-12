Σύσταση μόνιμης ομάδας εργασίας Ελλάδας - Κύπρου για την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών στον χώρο της Δικαιοσύνης

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Γιώργου Φλωρίδη και του Γιάννη Μπουγά με τον υπουργό Δικαιοσύνης της Κύπρου, ο πρώτος ενημέρωσε για τις μεταρρυθμίσεις που συντελέστηκαν για τον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση της ελληνικής Δικαιοσύνης