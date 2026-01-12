Δεκτή έκανε την παραίτηση Χαραλάμπους ο Χριστοδουλίδης: Πράξη αυτοπεποίθησης
Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους παραιτήθηκε από διευθυντής του γραφείου του Κύπριου προέδρου μετά το βίντεο με τις μίζες
Ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, με γραπτή δήλωση του αναφέρει ότι έκανε δεκτή την παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του, Χαράλαμπου Χαραλάμπους και την θεωρεί πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης.
Η αποχώρηση του κ. Χαραλάμπους, αναφέρει ο Νίκος Χριστοδουλίδης, «τον οποίο διακρίνει η εργατικότητα, το ήθος και η ακεραιότητα, συνιστά απώλεια ενός πολύτιμου συνεργάτη μου, στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε για την αναβάθμιση της χώρας μας, στη βάση του Προγράμματος Διακυβέρνησης, το οποίο αποτελεί το συμβόλαιό μας με τον κυπριακού λαό. Τον ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία και του εύχομαι κάθε καλό για τη συνέχεια».
Νωρίτερα, σε μακροσκελή ανάρτησή του στα social media, ο κ. Χαραλάμπους ανακοίνωσε πως στηρίζει πλήρως τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και έκανε λόγο για στοχευμένη προσπάθεια αποσταθεροποίησης και πλήγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ τόνιζε ότι «δεν θα δεχθώ καμία σκιά για την εντιμότητά μου».
Υπενθυμίζεται πως ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους είναι εκ των πρωταγωνιστών του επίμαχου βίντεο και ακούγεται να περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας της πρόσβασης στο Προεδρικό σε σχέση με επενδυτές λέγοντας μεταξύ άλλων «εμείς είμαστε οι βασικές επαφές εδώ, δίπλα στον Πρόεδρο».
«Απο την πρώτη στιγμή πίστεψα και τάχθηκα στο πλευρό του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, στην κοινή προσπάθεια να αναβαθμίσουμε την πατρίδα μας και να ενισχύσουμε, με σχέδιο και σοβαρότητα, όλους τους παράγοντες ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν υπήρξα ποτέ άνθρωπος πολιτικών φιλοδοξιών, ούτε επιδίωξα πολιτειακό ή άλλο αξίωμα. Η συμμετοχή μου στην Κυβέρνηση δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά συνειδητή επιλογή προσφοράς, ως συμβολή σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διακυβέρνησης που στοχεύει στην ενδυνάμωση της χώρας μας, στη θωράκιση των θεσμών και στην πρόοδο της κοινωνίας μας.
Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη μια στοχευμένη προσπάθεια να πληγεί προσωπικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να αμφισβητηθεί η Κυβέρνηση και να τραυματιστεί η εικόνα της πατρίδας μας. Η δική μου συμμετοχή, μέσα από εσκεμμένες παραποιήσεις, επιλεκτικά αποσπάσματα και αναφορές σε διαφορετικό πλαίσιο, καθοδηγούμενη σε παραπλανητικά συμπεράσματα, τυγχάνει εκμετάλλευσης, χωρίς πρόθεση νηφάλιας ανάγνωσης των πραγματικών δεδομένων, ως αυτά θα εξαχθούν από τις νενομισμένες διαδικασίες, με τρόπο που υπονομεύει όχι μόνο πρόσωπα, αλλά και την ίδια την εμπιστοσύνη με την οποία οφείλουμε να προστατεύουμε στους θεσμούς. Για αυτό και έχω χθες δώσει κατάθεση, αναφέροντας την αλήθεια, την οποία πάντοτε υπηρετούσα, και το πραγματικό πλαίσιο των αποσπασματικά παρουσιαζόμενων αναφορών μου.
Δεν πρόκειται, σε καμία περίπτωση, να αποδεχθώ να αφήνεται η παραμικρή σκιά για την εντιμότητά μου, ούτε για την ειλικρινή μου πρόθεση να προσφέρω στον τόπο μου. Πολύ περισσότερο, δεν θα επιτρέψω η παρουσία μου στην Κυβέρνηση να μετατρέπεται σε εργαλείο εκμετάλλευσης με σκοπό να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για τον λόγο αυτό υπέβαλα την παραίτηση μου από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Για μένα, πρώτιστο καθήκον είναι η προστασία της χώρας, της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια περίοδο που η πατρίδα μας έχει ανάγκη από σταθερότητα, αξιοπιστία και καθαρό πολιτικό λόγο, επιλέγω για σκοπούς διαφάνειας να παραιτηθώ, ώστε η δική μου παρουσία να μη συνεχίσει να εργαλειοποιείται εις βάρος των εθνικών μας επιδιώξεων και της συλλογικής προσπάθειας.
Οφείλουν όλοι οι θεσμοί της Δημοκρατίας να ενεργήσουν προς αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία θα καταδείξει το κακόβουλο των ενορχηστρωτών αυτής της επίθεσης.
Προσωπικά αποχωρώ με αίσθημα υπερηφάνειας για όσα επιτεύχθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, ως αποτέλεσμα σκληρής, εντατικής και συστηματικής δουλειάς του Προέδρου και της Κυβέρνησης. Πιστεύω βαθιά ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί, ότι η χώρα μας θα παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της, θα ενισχύει τη θέση της διεθνώς και θα προοδεύει προς όφελος των πολιτών και των εθνικών μας στόχων. Και αυτό είναι για μένα το ουσιαστικό, η Κύπρος πάνω από όλους και πάνω από όλα».
«Δεν ενεργούμε βεβιασμένα, αλλά δεν μένουμε αδρανείς», υπογράμμισε ο κ. Πογιατζής, σημειώνοντας ότι το θέμα βρίσκεται συνεχώς υπό εξέταση από την Αρχή, από τη στιγμή της κοινοποίησης του βίντεο. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η Αρχή θα είναι σε επικοινωνία και με τη Νομική Υπηρεσία, η οποία ήδη διερευνά την υπόθεση, επισημαίνοντας ότι απαγορεύεται ρητά από τη νομοθεσία η διεξαγωγή παράλληλων ερευνών.
Ο Επίτροπος Διαφάνειας εξήγησε ότι κατόπιν της εξέτασης του βίντεο σήμερα, θα έχει επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία και, εάν και εφόσον υπάρχουν πτυχές που δεν τυγχάνουν διερεύνησης από πλευράς της, αλλά σύμφωνα με την Αρχή χρήζουν διερεύνησης, τότε ενδεχομένως να προχωρήσει με συμπληρωματική έρευνα.
Όσον αφορά την εξέταση του βίντεο, ο κ. Πογιατζής διευκρίνισε ότι, καθώς η Αρχή δε διαθέτει την τεχνογνωσία για να αναγνωρίσει πως και εάν το μοντάζ που έχει υποστεί, επηρεάζει το περιεχόμενό του, βρίσκεται σε επικοινωνία και με την Αστυνομία, για να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της δικής της έρευνας για το θέμα αυτό.
Η παραίτηση Χαραλάμπους
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
Εξετάζει το επίμαχο βίντεο η Αρχή κατά της ΔιαφθοράςΣτο μεταξύ, η Αρχή κατά της Διαφθοράς προχωρά σήμερα σε αναλυτική εξέταση του επίμαχου βίντεο, Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος Διαφάνειας, Χάρης Πογιατζής, τα μέλη της Αρχής συνέρχονται στις 10:00 π.μ. τη Δευτέρα, για να εξετάσουν λεπτό προς λεπτό το περιεχόμενο του επίμαχου βίντεο.
Παραιτήθηκε η σύζυγος Χριστοδουλίδη από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής ΣτήριξηςΥπενθυμίζεται ότι χθες στη σκιά του βίντεο με τις μίζες, η σύζυγος του Νίκου Χριστοδουλίδη Φιλίππα Καρσερά παραιτήθηκε από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ) .
Σε ανάρτησή της έκανε λόγο για «ανελέητη επίθεση», κίνδυνο περαιτέρω διάχυσης και «αβασάνιστης μαζικής αναπαραγωγής» των ισχυρισμών, υποστηρίζοντας ότι αυτό συνιστά δυσφήμιση και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ίδια και την οικογένειά της, προσθέτοντας πως έχει ήδη ζητήσει νομική συμβουλή.
Τόνισε ότι δεν αποχωρεί επειδή δεν θέλει να συνεχίσει να βοηθά παιδιά από άπορες οικογένειες, αλλά επειδή, όπως σημειώνει, δεν θα επιτρέψει «να διαβάλλεται το ήθος και η ακεραιότητα» της ίδιας, του συζύγου της, Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, και της οικογένειάς τους, με πρόσχημα τη λειτουργία του Φορέα.
Στο ίδιο μήκος κύματος, προανήγγειλε ότι θα τηρήσει ανάλογη στάση και ως προς άλλους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στους οποίους συμμετείχε ως εκτελεστική πρόεδρος, σημειώνοντας ότι το έκανε «με χαρά» για να ενισχύσει τη δράση τους, όπως έπρατταν και προηγούμενες Πρώτες Κυρίες.
Τι είναι ο ΑΦΚΣΟ ΑΦΚΣ αποτελεί θεσμοθετημένο μηχανισμό κοινωνικής στήριξης, με στόχο την οικονομική βοήθεια σε πρόσωπα που δυσπραγούν, ιδίως σε περιπτώσεις όπου έκτακτα κοινωνικά περιστατικά ή εξαιρετικά συμβάντα επηρεάζουν σοβαρά τη συνέχιση πανεπιστημιακών σπουδών.
Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης ορίζεται ο ή η σύζυγος του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας, με πρόνοια ότι αν δεν επιθυμεί να αναλάβει, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει άλλο πρόσωπο κύρους.
Στην επίσημη παρουσίαση του Φορέα αναφέρεται επίσης ότι στηρίζεται από εισφορές φυσικών και νομικών προσώπων και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
Το πολιτικό «φόντο» και η πίεσηΗ χρονική συγκυρία της ανάρτησης, πάντως, έρχεται ενώ ο ΑΦΚΣ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης, μετά τον σάλο που προκάλεσε το επίμαχο βίντεο που κυκλοφόρησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και το οποίο περιλαμβάνει αναφορές σε «εισφορές» και «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», με την αντιπολίτευση να ζητά απαντήσεις και το ΑΚΕΛ να δηλώνει ότι κινεί διαδικασίες για πρόταση νόμου κατάργησης του Φορέα.
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, στόχος της πρότασης που επεξεργάζεται το ΑΚΕΛ είναι, μετά την εξόφληση υποχρεώσεων, το αποθεματικό να μεταφερθεί στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, ενώ γίνεται αναφορά και σε παλαιότερη συζήτηση για δημοσιοποίηση λίστας δωρητών.
Δείτε παρακάτω το πλήρες κείμενο της ανάρτησης:
«Με λύπη και ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθώ τα τελευταία 24ώρα και εγώ και τα παιδιά μου μια ανελέητη επίθεση στα ΜΚΔ με διασπορά ψευδών ειδήσεων, δυσφημιστικών σχολίων, ισχυρισμών αδικημάτων από προσωπικούς λογαριασμούς, επώνυμους και ανώνυμους.
Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος περαιτέρω διάχυσης και αβασάνιστης μαζικής αναπαραγωγής των κακοηθειών και ανυπόστατων ισχυρισμών κάτι που θα αποτελεί δυσφήμιση και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων δικών μου και της οικογένειας μου. Το ότι είμαι σύζυγος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αποτελεί δικαιολογία ή ελαφρυντικό για αυτές τις ανυπόστατες επιθέσεις και κατηγορίες.
Επειδή ως άτομο πιστεύω βαθιά ότι η προάσπιση των δικαιωμάτων μας δεν είναι απλώς δικαίωμα αλλά υποχρέωση και ότι οφείλουμε να παλεύουμε και να μην επιδεικνύουμε ανοχή σε τέτοια φαινόμενα, έχω ήδη ζητήσει νομική συμβουλή.
Για άλλη μια φορά, επαναλαμβάνω, ότι από την στιγμή που ανέλαβα, τηρώντας πιστά τη νομοθεσία που υιοθετήθηκε το 2015 από την Βουλή των Αντιπροσώπων, ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Μάρτιος 2023) και ειδικότερα μετά την ενίσχυση του προϋπολογισμού του και την παροχή υποτροφιών σε πολύ περισσότερα παιδιά από άπορες οικογένειες το 2024 και το 2025, ο πόλεμος έγινε ανελέητος.
Αύριο, θα συνέλθει εκτάκτως η Διαχειριστική Επιτροπή του ΑΦΚΣ την οποία θα ενημερώσω για την απόφαση μου για αποχώρηση από την Επιτροπή. Όχι γιατί δεν θέλω να συνεχίσω να βοηθώ τα παιδιά, αυτός ήταν εξαρχής ο μόνος κινητήριος λόγος δράσης μου, αλλά επειδή δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να συνεχίσει να διαβάλλει το ήθος και την ακεραιότητα, τη δική μου, του συζύγου μου και της οικογένειας μου με πρόσχημα την λειτουργία του ΑΦΚΣ από τον οποίον κανένα μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής δεν έχει το παραμικρό προσωπικό όφελος.
Την ίδια στάση έχω αποφασίσει να τηρήσω και ως προς τους υπόλοιπους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στους οποίους αποδέχθηκα με χαρά να είμαι εκτελεστική πρόεδρος για να βοηθήσω στη δράση τους όπως έπρατταν και οι προηγούμενες Πρώτες Κυρίες.
Οφείλουμε όλοι να μην επιτρέπουμε να διαβάλλονται πρόσωπα με ανυπόστατους ισχυρισμούς για σκοπούς πολιτικούς, κομματικούς, ψηφοθηρικούς. Αυτό δεν είναι πολιτισμός ή πολιτικό ήθος, ούτε τρόπος να κερδίσουμε την συμπάθεια του λαού. Τουναντίον.
Ξέρω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει την αλήθεια και ότι το δίκαιο πάντα επικρατεί. Δεν χρειάζονται επίσημες ιδιότητες και τίτλοι για να βοηθάμε, ούτε να είμαστε κομματικά στελέχη. Αρκεί να παραμένουμε Άνθρωποι που έχουν τον Θεό μέσα τους και στη ζωή τους πορεύονται για το σωστό και το δίκαιο. Ως μητέρα, θα υπερασπίζομαι πάντα την οικογένεια μου, ως ενεργός πολίτης θα συνεχίσω να στέκομαι δίπλα σε όλα τα παιδιά και τους ευάλωτους που με έχουν ανάγκη, αθόρυβα, διακριτικά και με ανιδιοτέλεια, τηρώντας πιστά το δίκαιο και προασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων.»
