Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Φρικαλεότητες της ΕΟΚΑ και των Ελλήνων παραστρατιωτικών στην Κύπρο
Στην εκδήλωση παρέστη ο πρόεδρος του ψευδοκράτους Τουφάν Ερχιούρμαν, ενώ το υπουργείο Άμυνας χαρακτηρίζει την Κύπρο «πατρίδα της καρδιάς»
«Θα συνεχίσουμε να αναφέρουμε όλες τις αλήθειες απέναντι σε εκείνους που προσπαθούν να σβήσουν τις φρικαλεότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΟΚΑ και των Ελλήνων παραστρατιωτικών στην Κύπρο και πάντα θα είμαστε στο πλευρό του τουρκοκυπριακού λαού», γράφει σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, με αφορμή εκδήλωση στα Κατεχόμενα.
Στην εκδήλωση παρέστη ο πρόεδρος του ψευδοκράτους Τουφάν Ερχιούρμαν, ενώ το υπουργείο Άμυνας χαρακτηρίζει την Κύπρο «πατρίδα της καρδιάς». «Αυτά τα εδάφη δεν έγιναν εύκολη πατρίδα! Κάθε εκατοστό τους κατακτήθηκε με το αίμα και τη ζωή του τουρκοκύπριου λαού και του Τούρκου στρατιώτη», αναφέρει η ανακοίνωση.
Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας:
«Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου
Αυτά τα ιερά εδάφη, στη μέση της Μεσογείου, όπου ακόμα και τα κύματα σωπαίνουν με σεβασμό, δεν είναι μόνο ένα νησί, αλλά μια πατρίδα της καρδιάς. Δεν είναι μόνο μια πατρίδα, αλλά αθάνατο τεκμήριο της αδελφοσύνης του τουρκικού έθνους. Και αυτή η αδελφοσύνη είναι ένας δεσμός που καμία καταιγίδα δεν μπόρεσε να λύσει, καμία δυσκολία δεν μπόρεσε να καταστρέψει, καμία ιστορία δεν μπόρεσε να σβήσει!..
Η εκδήλωση «Η Τουρκία και η Κυπριακή Τουρκική Δημοκρατία τιμούν τους ήρωες» πραγματοποιήθηκε στην Κυπριακή Τουρκική Διοίκηση Ειρηνικών Δυνάμεων λόγω της Εβδομάδας Εθνικής Αντίστασης και Ήρωων, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Τουρκικής Δημοκρατίας, Τουφάν Ερχουρμάν, συγγενών των πεσόντων, επισκεπτών και μαθητών. Στο πρόγραμμα τιμής στους ήρωες, αναφέρθηκε ο αγώνας του κυπριακού τουρκικού λαού για την ύπαρξή του και η υποστήριξη που έδωσε ο Τούρκος στρατιώτης στον αδελφό του.
Αυτά τα εδάφη δεν έγιναν εύκολη πατρίδα! Κάθε εκατοστό τους κατακτήθηκε με το αίμα και τη ζωή του κυπριακού τουρκικού λαού και του Τούρκου στρατιώτη.
Θα συνεχίσουμε να αναφέρουμε όλες τις αλήθειες απέναντι σε εκείνους που προσπαθούν να σβήσουν τις φρικαλεότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΟΚΑ και των Ελλήνων παραστρατιωτικών στην Κύπρο, και πάντα θα είμαστε στο πλευρό του κυπριακού τουρκικού λαού.
Οι ψυχές των αγαπημένων μας ηρώων να είναι ευτυχισμένες, και η μνήμη τους αθάνατη».
📍 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2026
Akdeniz’in orta yerinde dalgaların bile saygıyla sustuğu bu kutsal topraklar, sadece bir Ada değil, bir gönül memleketidir. Sadece bir yurt değil, Türk milletinin kardeşliğinin ölümsüz belgesidir. Ve bu kardeşlik; öyle bir bağdır ki hiçbir… pic.twitter.com/UNBrjBR4mi
