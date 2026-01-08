Στον Άγιο Σάββα ο Μητσοτάκης: Με την ανακαίνιση των χειρουργείων δεν θα έχουμε ουσιαστικές αναμονές για τους ασθενείς

Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό @kmitsotakis για την σημερινή του επίσκεψη στο Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» για να δει ο ίδιος τις καλύτερες χειρουργικές κλίνες του ΕΣΥ που φτιάξαμε εκεί και μάλιστα εν λειτουργία. Όσο και κάποιοι να φωνάζουν το ΕΣΥ γίνεται ολοένα και καλύτερο pic.twitter.com/9qidnp4nzt