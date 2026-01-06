Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τα Θεοφάνια και το κεράκι στο εκκλησάκι της 112 Πτέρυγας Μάχης

«Στο ξεκίνημα του 2026 παρά τις δυσκολίες, μπορούμε να αισιοδοξούμε, αρκεί να είμαστε ενωμένοι. Αποφασισμένοι να νικήσουμε όσα μας κρατούν ακόμη πίσω» αναφέρει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του για τα Θεοφάνια