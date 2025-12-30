Βαμβάκι και άχυρα στο γραφείο του Στυλιανίδη στην Κομοτηνή πέταξαν αγρότες: «Δεν κρύβομαι» απαντά ο βουλευτής

«Δεν δέχομαι διάφορους ακραίους τύπους»

Ο κ. Στυλιανίδης ήταν επικριτικός στους αγρότες που πήγαν στο γραφείο του: «Αυτό που δεν δέχομαι, είναι διάφορους ακραίους τύπους, να έρχονται έξω από το γραφείο, να πετούν άχυρα σε μίαστην οποία κατοικούν κι άλλοι άνθρωποι, να βρίζουν και να δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την κουλτούρα της περιοχής μας και με το ήθος του αγροτικού κλάδου στον νομό Ροδόπης, που είναι συνεπής, μετριοπαθής και υπεύθυνος».Όπως είπε, «όταν μέσα στοπαρεισφρέουν ακραία στοιχεία, τα οποία θέλουν να πολιτευτούν με μικρά ακτιβιστικά κόμματα της δεξιάς ή της αριστεράς και προσπαθούν να χτίσουν προσωπικές πολιτικές, εκμεταλλευόμενοι τον πόνο και τα προβλήματα των αγροτών, αυτό αδικεί τους αγρότες, υπονομεύει τον καλό αγώνα που κάνουν και δεν διευκολύνει κι εμένα που θέλω να τους βοηθήσω, να είμαι αποτελεσματικός σε κάποιες διεκδικήσεις».«Θέλω να προειδοποιήσω αυτούς τους ανθρώπους, με πολύ καλή διάθεση να επανέλθουν στη λογική, διότι εάν συνεχίσουν αυτό το παιχνίδι, η συντεταγμένη πολιτεία θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της», τόνισε καταληκτικά ο βουλευτής της ΝΔ.