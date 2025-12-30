Βαμβάκι και άχυρα στο γραφείο του Στυλιανίδη στην Κομοτηνή πέταξαν αγρότες: «Δεν κρύβομαι» απαντά ο βουλευτής
Βαμβάκι και άχυρα στο γραφείο του Στυλιανίδη στην Κομοτηνή πέταξαν αγρότες: «Δεν κρύβομαι» απαντά ο βουλευτής
«Είμαι από τους λίγους κυβερνητικούς βουλευτές που από την πρώτη στιγμή βγήκα και στήριξα τα αιτήματα, στα οποία έχουν δίκαιο, και ενώπιον του πρωθυπουργού» λέει ο πρώην υπουργός
Βαμβάκια, άχυρα και καλαμπόκια άφησαν αγρότες του μπλόκου της Εγνατίας Οδού από Κομοτηνή προς Ξάνθη στο γραφείο του βουλευτή Ροδόπης της ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη, τη Δευτέρα (29.12.2025), με τον τελευταίο να απαντά ότι «δεν κρύβομαι».
Σύμφωνα με το xronos.gr, τόσο ο κ. Στυλιανίδης όσο και οι συνεργάτες του απουσίαζαν. Οι αγρότες άφησαν το βαμβάκι, τα άχυρα και τα καλαμπόκια τόσο έξω από την πόρτα της πολυκατοικίας, όσο και από την πόρτα του γραφείου του. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κομοτηνής Νίκος Μποτρότσος έκανε λόγο για «ακτιβιστική ενέργεια».
Τη διαμαρτυρία των αγροτών σχολίασε και ο ίδιος ο κ. Στυλιανίδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο Χρόνος 87.5fm.
«Έμαθα ότι είχα επισκέψεις αλλά δεν με ενημέρωσε κανείς., Δεν κρύβομαι, είμαι στην Κομοτηνή και είμαι στην αγορά. Βλέπω τον κόσμο και ακούω τα προβλήματα», είπε, διευκρινίζοντας ότι λόγω εορτών, απουσίαζε ο ίδιος και οι συνεργάτες του από το γραφείο.
Ο κ. Στυλιανίδης σημείωσε ότι οι αγρότες γνώριζαν ότι βρίσκεται στην Κομοτηνή και ότι είναι «ανοικτός και διαθέσιμος» για πραγματικό διάλογο. Ωστόσο, επέλεξαν να ενεργήσουν με αυτόν τον τρόπο.
«Είμαι από τους λίγους κυβερνητικούς βουλευτές που από την πρώτη στιγμή βγήκα και στήριξα τα αιτήματα, στα οποία έχουν δίκαιο, και ενώπιον του πρωθυπουργού, όταν ήρθε εδώ και στις κεντρικές τηλεοράσεις και σε συνεχείς επικοινωνίες που είχα με τον αρμόδιο υπουργό κ. Τσιάρα», τόνισε ο κ. Στυλιανίδης.
Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό, μετά και την προσωπική του πίεση, «πολλά από τα αιτήματα ήδη δρομολογήθηκαν οι λύσεις τους και το ξέρουν πολύ καλά (οι αγρότες)». Και συνέχισε: «όποτε χρειάστηκε να σταθώ σε δίκαια αιτήματα, ήμουν και παραμένω στο πλευρό τους».
Σύμφωνα με το xronos.gr, τόσο ο κ. Στυλιανίδης όσο και οι συνεργάτες του απουσίαζαν. Οι αγρότες άφησαν το βαμβάκι, τα άχυρα και τα καλαμπόκια τόσο έξω από την πόρτα της πολυκατοικίας, όσο και από την πόρτα του γραφείου του. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κομοτηνής Νίκος Μποτρότσος έκανε λόγο για «ακτιβιστική ενέργεια».
«Από την πρώτη στιγμή στήριξα τα αιτήματα των αγροτών»
Τη διαμαρτυρία των αγροτών σχολίασε και ο ίδιος ο κ. Στυλιανίδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο Χρόνος 87.5fm.
«Έμαθα ότι είχα επισκέψεις αλλά δεν με ενημέρωσε κανείς., Δεν κρύβομαι, είμαι στην Κομοτηνή και είμαι στην αγορά. Βλέπω τον κόσμο και ακούω τα προβλήματα», είπε, διευκρινίζοντας ότι λόγω εορτών, απουσίαζε ο ίδιος και οι συνεργάτες του από το γραφείο.
Ο κ. Στυλιανίδης σημείωσε ότι οι αγρότες γνώριζαν ότι βρίσκεται στην Κομοτηνή και ότι είναι «ανοικτός και διαθέσιμος» για πραγματικό διάλογο. Ωστόσο, επέλεξαν να ενεργήσουν με αυτόν τον τρόπο.
«Είμαι από τους λίγους κυβερνητικούς βουλευτές που από την πρώτη στιγμή βγήκα και στήριξα τα αιτήματα, στα οποία έχουν δίκαιο, και ενώπιον του πρωθυπουργού, όταν ήρθε εδώ και στις κεντρικές τηλεοράσεις και σε συνεχείς επικοινωνίες που είχα με τον αρμόδιο υπουργό κ. Τσιάρα», τόνισε ο κ. Στυλιανίδης.
Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό, μετά και την προσωπική του πίεση, «πολλά από τα αιτήματα ήδη δρομολογήθηκαν οι λύσεις τους και το ξέρουν πολύ καλά (οι αγρότες)». Και συνέχισε: «όποτε χρειάστηκε να σταθώ σε δίκαια αιτήματα, ήμουν και παραμένω στο πλευρό τους».
«Δεν δέχομαι διάφορους ακραίους τύπους»
Ο κ. Στυλιανίδης ήταν επικριτικός στους αγρότες που πήγαν στο γραφείο του: «Αυτό που δεν δέχομαι, είναι διάφορους ακραίους τύπους, να έρχονται έξω από το γραφείο, να πετούν άχυρα σε μία πολυκατοικία στην οποία κατοικούν κι άλλοι άνθρωποι, να βρίζουν και να δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την κουλτούρα της περιοχής μας και με το ήθος του αγροτικού κλάδου στον νομό Ροδόπης, που είναι συνεπής, μετριοπαθής και υπεύθυνος».
Όπως είπε, «όταν μέσα στο αγροτικό κίνημα παρεισφρέουν ακραία στοιχεία, τα οποία θέλουν να πολιτευτούν με μικρά ακτιβιστικά κόμματα της δεξιάς ή της αριστεράς και προσπαθούν να χτίσουν προσωπικές πολιτικές, εκμεταλλευόμενοι τον πόνο και τα προβλήματα των αγροτών, αυτό αδικεί τους αγρότες, υπονομεύει τον καλό αγώνα που κάνουν και δεν διευκολύνει κι εμένα που θέλω να τους βοηθήσω, να είμαι αποτελεσματικός σε κάποιες διεκδικήσεις».
«Θέλω να προειδοποιήσω αυτούς τους ανθρώπους, με πολύ καλή διάθεση να επανέλθουν στη λογική, διότι εάν συνεχίσουν αυτό το παιχνίδι, η συντεταγμένη πολιτεία θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της», τόνισε καταληκτικά ο βουλευτής της ΝΔ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα