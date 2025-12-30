Στο κέντρο των Τρικάλων έφτασαν οι αγρότες με τα τρακτέρ, πέταξαν σανό σε γραφεία βουλευτών

Λίγο πριν φύγει τοοι αγρότες από το μπλόκο του, στον σταθμό διοδίων του, πραγματοποίησαν πορεία, με τα αγροτικά τους μηχανήματα, στο κέντρο τωνΜετά την προ συγκέντρωση στο κόμβο, κατευθύνθηκαν με τα τρακτέρ τους στην κεντρική πλατεία της πόλης, σταθμεύοντας τα μηχανήματά τους στις οδούς πέριξ αυτής.Ακολούθως, μετέβησαν διαδοχικά, σε πορεία και με πανό διαμαρτυρίας, στα Πολιτικά Γραφεία των τοπικών Βουλευτών, όπου επέδωσαν ψηφίσματα διαμαρτυρίας και έριξαν σανό στους εξωτερικούς χώρους.