Στο κέντρο των Τρικάλων έφτασαν οι αγρότες με τα τρακτέρ, πέταξαν σανό σε γραφεία βουλευτών
ΕΛΛΑΔΑ
Τρίκαλα Αγρότες Μπλόκα αγροτών

Πορεία διαμαρτυρίας από τους αγρότες στο μπλόκο του Λόγγου, έφτασαν στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων

Λίγο πριν φύγει το 2025 οι αγρότες από το μπλόκο του Λόγγου, στον σταθμό διοδίων του Ε65, πραγματοποίησαν πορεία, με τα αγροτικά τους μηχανήματα, στο κέντρο των Τρικάλων.

Μετά την προ συγκέντρωση στο κόμβο Μεγαλοχωρίου, κατευθύνθηκαν με τα τρακτέρ τους στην κεντρική πλατεία της πόλης, σταθμεύοντας τα μηχανήματά τους στις οδούς πέριξ αυτής.

Οι αγρότες με τα τρακτέρ στο κέντρο των Τρικάλων


Ακολούθως, μετέβησαν διαδοχικά, σε πορεία και με πανό διαμαρτυρίας, στα Πολιτικά Γραφεία των τοπικών Βουλευτών, όπου επέδωσαν ψηφίσματα διαμαρτυρίας και έριξαν σανό στους εξωτερικούς χώρους.

Αγρότες έριξαν σανό έξω απο βουλευτικά γραφεία στα Τρίκαλα


Πηγή: Trikalaview
