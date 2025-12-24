ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στη δεύτερη μονάδα παραγωγής drone στην Ξάνθη ο Δένδιας για τα Χριστούγεννα
Νίκος Δένδιας Ξάνθη Drone

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αντάλλαξε ευχές με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας

Στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού, στην Ξάνθη, βρέθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων ο Νίκος Δένδιας.

Πρόκειται για τη δεύτερη μονάδα στην οποία θα παράγοντα drones FPV στη χώρα στο πλαίσιο της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε, επίσης, «τη χαρά να ανταλλάξω ευχές με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας και να ακούσω τα κάλαντα των Χριστουγέννων από την χορωδία της ΤΑΞΥΠ».


