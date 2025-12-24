Στη δεύτερη μονάδα παραγωγής drone στην Ξάνθη ο Δένδιας για τα Χριστούγεννα
Στη δεύτερη μονάδα παραγωγής drone στην Ξάνθη ο Δένδιας για τα Χριστούγεννα
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αντάλλαξε ευχές με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας
Στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού, στην Ξάνθη, βρέθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων ο Νίκος Δένδιας.
Πρόκειται για τη δεύτερη μονάδα στην οποία θα παράγοντα drones FPV στη χώρα στο πλαίσιο της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε, επίσης, «τη χαρά να ανταλλάξω ευχές με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας και να ακούσω τα κάλαντα των Χριστουγέννων από την χορωδία της ΤΑΞΥΠ».
Παραμονή Χριστουγέννων στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού, στην #Ξάνθη, όπου δημιουργείται η δεύτερη μονάδα παραγωγής drones FPV στη χώρα μας, στο πλαίσιο της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή.— Nikos Dendias (@NikosDendias) December 24, 2025
Είχα επίσης τη χαρά να ανταλλάξω ευχές με τα στελέχη & τους οπλίτες… pic.twitter.com/NbMTUhncLF
