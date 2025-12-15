Πλεύρης: Αυστηρή φύλαξη των συνόρων, μείωση ροών και αποχωρήσεις το νέο μεταναστευτικό δόγμα

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πλαίσιο συζήτησης του προϋπολογισμού, τόνισε πως η πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση στο πεδίο του μεταναστευτικού αποκτά ευρύτερη αποδοχή από τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ

Τοπαρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Θάνος Πλεύρης , επισημαίνοντας πως οι κεντρικοί στόχοι του νέου πλαισίου είναι η φύλαξη των συνόρων, η περαιτέρω μείωση των μεταναστευτικών ροών, ο εξορθολογισμός παροχής ασύλου και η σημαντική αύξηση των απελάσεων.Παράλληλα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού ανέφερε στα μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας πως η πολιτική που ασκεί η ελληνική κυβέρνηση στο πεδίο του μεταναστευτικού αποκτά ευρύτερη αποδοχή από τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.«Η Ευρώπη δεν αλλάζει - άλλαξε. Σε αυτήν την αλλαγή η Ελλάδα πρωταγωνιστεί και οι πολιτικές μας για τη μετανάστευση υιοθετούνται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός εξηγώντας πως οι ηγεσίες της ΕΕ αποδέχονται πλέον ότι η παράνομη μετανάστευση «είναι το πρόβλημα και όχι η λύση. Η παράνομη είσοδος και παραμονή δεν είναι δικαίωμα αλλά αδίκημα».Ο κ. Πλεύρης σημείωσε πως εντός του 2026 θα εισαχθούν: «Κανονισμός επιστροφών όπου εισήχθησαν όσα ψήφισε η Ελλάδα τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Διοικητική κράτηση, περιορισμός προθεσμιών, αύξηση απελάσεων και φυσικά η δημιουργία κέντρων επιστροφής στην Αφρική. Κανονισμός ασφαλών χωρών που ήδη έχουμε υιοθετήσει στην εθνική νομοθεσία από το 2021 και διευκολύνει τις επιστροφές σε τρίτες χώρες, αλλά και την απόρριψη ασύλου σε μονήρεις νέους άνδρες που πέρασαν από σειρά ασφαλών χωρών και φυσικά το Σύμφωνο μετανάστευσης τον Ιούνιο του 2026».Ο υπουργός ανέφερε παράλληλα ότι μετά από συμφωνία που σύναψε με τον Γερμανό ομόλογό του «διαγράφονται όλες οι δυνητικές επιστροφές εκκρεμότητες παρελθόντος λόγω Δουβλίνου. Το δόγμα “περνάνε και λιάζονται” οδήγησε σε μια πελώρια υποχρέωση επιστροφών, την οποία διαγράψαμε και ξεκινάμε από μηδενική βάση».«Η εθνική μας νομοθεσία γίνεται πρότυπο και φέρνει αποτελέσματα:• Τον Ιούλιο ψηφίσαμε την αναστολή ασύλου και αμέσως μετά τη νομοθεσία για την παράνομη μετανάστευση που καθόρισε το δόγμα φυλακή ή επιστροφή• έκτοτε έχουμε μείωση 50% στις ροές του τετραμήνου και 25% του έτους. Το πρώτο επτάμηνο του 2025 οι ροές ήταν στο ίδιο ύψος με το 2024 δηλαδή στις 26.000.Το τετράμηνο Αύγουστο έως και Νοέμβριο του τρέχοντος έτους. 17.105 το 2025 έναντι 30.543 το 2024. 50% μείωση. Αντίστοιχα αυξάνονται οι επιστροφές και μάλιστα σε χώρες εκτός της Ευρώπης. Είναι το στοίχημα του επόμενου έτους. Η πολιτική μας φέρνει αποτελέσματα» ανέφερε σε άλλο σημείο ο κ. Πλεύρης.Αναφορικά με τοκαι θα κατατεθεί στην Βουλή τους προσεχείς μήνες είπε ότι θα εισάγει: «• Απλοποίηση διαδικασιών, ευελιξία στη μετάκληση, αύξηση διακρατικών συμφωνιών• αξιοποίηση όσων πάρουν άσυλο με κατάργηση των επιδομάτων και δυνατότητα εργασίας. Όποιος παίρνει άσυλο θα δουλεύει όπου τον έχουμε ανάγκη και δεν θα ζει εις βάρος των Ευρωπαίων

Οι δομές μας χωρίζονται στα δύο. Όσοι πιθανά πάρουν άσυλο μεταφέρονται εκεί που έχουμε ανάγκη για εργασία. Όσοι δεν θα πάρουν μένουν σε καθεστώς κράτησης έως την απέλαση τους».



Ο κ. Πλεύρης επανέλαβε πως «η νόμιμη μετανάστευση είναι απαραίτητη εάν είναι ελεγχόμενη. Η λαθρομετανάστευση δεν μπορεί να είναι λύση για κανένα πρόβλημα γιατί είναι η ίδια το πρόβλημα. Η Ελλάδα λοιπόν πρωταγωνιστεί στις αλλαγές της Ευρώπης και με τις πολιτικές μας στοχεύουμε στην προστασία της Ελλάδας και της Ευρώπης από αθρόες ροές. Αυτές οι πολιτικές αξιολογούνται θετικά από την ΕΕ και για αυτό διαγράφονται οι εκκρεμότητες του παρελθόντος, διότι στηρίζουμε μια χώρα που θα προστατεύει τα σύνορα της και όχι που θα καλωσορίζει του μετανάστες».



Σφοδρή σύγκρουση για ΜΚΟ Ο κ. Πλεύρης είχε σφοδρή σύγκρουση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς Νάσο Ηλιόπουλο ο οποίος αναφέρθηκε στις έρευνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε κυκλώματα εκμετάλλευσης μεταναστών.



«Στο νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση που θα φέρουμε σύντομα αυστηροποιούμε το πλαίσιο για τους λαθροδιακινητές ενώ βάζουμε ειδικές αυστηρές διατάξεις για τις ΜΚΟ. Θα δούμε τότε αν θα τις ψηφίσετε» απάντησε ο κ. Πλεύσης για να προσθέσει «οι διάλογοι της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που επικαλείστε δικαιολογούν την απόφαση μας να καταργηθεί η δυνατότητα νομιμοποίησης μεταναστών όσα χρόνια και αν περάσουν».



Παράλληλα, απαντώντας στα σχόλια του κ. Ηλιόπουλου για την παρουσία του στο φεστιβάλ νεολαίας του κόμματος Μελόνι είπε: «Καταλαβαίνω ότι στεναχωριέστε που η Ευρώπη υιοθετεί πολιτικές που σας ενοχλούν. Η Ευρώπη άλλαξε και εμείς συμβάλλαμε σε αυτό. Προφανέστατα πήγα καλεσμένος του φεστιβάλ της Μελόνι. Μίλησα με τον Ιταλό ομόλογο μου και τον Ευρωπαίο επίτροπο για το νέο μεταναστευτικό σύμφωνο.



» Θεωρώ τιμητικό ότι η Ιταλία της Μελόνι θέλει να μάθει τις πολιτικές που ασκεί η Ελλάδα. Θέλει να μάθει τις δικές μας πολιτικές φύλαξης συνόρων, επιστροφών και αποτροπής και όχι τις δικές σας πολιτικές του “λιάζονται και φεύγουν”. Εμείς θα προστατέψουμε τα σύνορα μας».



Τέλος, ο υπουργός επέμεινε στην ανάγκη πλήρους αναθεώρησης του τρόπου χρήσης των κονδυλίων για το μεταναστευτικό με κατάργηση της επιδοματικής λογικής και ενίσχυσης της εργασίας, «Αν κάποιος πάρει άσυλο θα πάει εκεί που θα μπορεί να δουλέψει. Έρχεται ένας από το Σουδάν και είναι αγρότης. Θα τον πάμε στο Κουτσόχερο να μάθει την ελληνική γεωργία και μετά θα τον οδηγήσουμε για εργασία. Ένας αγρότης από το Σουδάν τι να κάνει στην Κυψέλη και στον Άγιο Παντελεήμονα κ. Ηλιόπουλε; Τι θέλετε να μπει σε κυκλώματα να τον εκμεταλλεύονται;»

