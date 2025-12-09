«Δεν μας παρατάς δημαγωγέ»: Κόντρα Καιρίδη-Τζανακόπουλου στη Βουλή για τα επεισόδια με τους αγρότες, δείτε βίντεο

Κόντρα μεταξύ του Δημήτρη Καιρίδη και του Δημήτρη Τζανακόπουλου ξέσπασε στην ολομέλεια της Βουλής , με φόντο τα επεισόδια στην Κρήτη και τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς άφησε αιχμές με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ να κάνει λόγο για «ακρότητες», διερωτώμενος αν η κριτική εντάσσεται στο rebranding του Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Καιρίδης είπε ότι αμφιβάλλει εάν «είναι αγρότες αυτοί που ασχημονούν ή είναι εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου», ο Δημήτρης Τζανακόπουλος απευθύνθηκε προσωπικά στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ λέγοντας «κρίμα στα παιδιά που διδάσκετε».«Δεν μας παρατάς! Δημαγωγέ!» αντέδρασε ο κ. Καιρίδης.

Δημήτρης Τζανακόπουλος: Έχετε υπόψη σας για ποιον λόγο γίνονται οι κινητοποιήσεις; έπρεπε να πληρώσετε 560 εκατ. Τι πληρώσατε; 360 εκατ., λέτε. Από αυτά 90 εκατ. κρατήθηκαν για τον ΕΛΓΑ. Και αυτή τη στιγμή 45.000 αγρότες δεν έχουν πάρει ένα ευρώ και 13.000 κτηνοτρόφοι δεν έχουν πάρει ένα ευρώ. Πώς θα κάνουν γιορτές κ. Καιρίδη αυτοί; Θα σας πω ποια είναι η μοναδική εγκληματική οργάνωση σε αυτή τη χώρα. Η κυβέρνηση της ΝΔ. Κύριε Καιρίδη έχετε να μου δώσετε έξι νούμερα μπας και κερδίσω κάνα Τζόκερ;



Δημήτρης Καιρίδης: Δεν ξέρω αν αυτές οι ακρότητες που εκστόμισε… Δεν ξέρω αν ήταν ο Τζανακόπουλος στην εκδήλωση της Ιθάκης, ήταν εκεί ο αρχηγός σας, εκτός αν δεν είναι αρχηγός σας ο κ. Χαρίτσης.

Ευκλείδης Τσακαλώτος: Το μόνο που ξέρεις είναι να τρολάρεις και να κάνεις επιθέσεις.

Δημήτρης Καιρίδης: Δεν θα μας τρελάνετε εσείς, αποφασίστε ποιοι είστε και με ποιους είστε. Δεν ξέρω καν αν είναι αγρότες αυτοί που ασχημονούν, αμφιβάλλω αν είναι αγρότες ή εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου, αυτά θα τα βρει η Δικαιοσύνη.

Δημήτρης Τζανακόπουλος: Κρίμα στα παιδιά που διδάσκετε.

Δημήτρης Καιρίδης: Βρε δεν μας…

Δημήτρης Τζανακόπουλος: Πείτε το πείτε το…

Δημήτρης Καιρίδης: Δεν μας παρατάς, δημαγωγέ…