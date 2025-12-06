Σφοδρή επίθεση του Παύλου Κοντογιαννίδη στον Αλέξη Τσίπρα και τις πολιτικές του δηλώσεις: «Η ντροπή, ντροπή δεν έχει»

Ο ηθοποιός και πρώην βουλευτής καταγγέλλει την προσπάθεια δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντας τις πολιτικές του πράξεις «ντροπιαστικές» και «λαϊκίστικες»