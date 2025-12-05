Καρφιά Κωνσταντινόπουλου στον Ανδρουλάκη: Αν εμείς ήμασταν στο 22% δεν θα μπορούσε να επιστρέψει ο Τσίπρας
Ανταλλαγή μηνυμάτων της ηγεσίας με Δούκα, Διαμαντοπούλου, Γερουλάνο και Χριστοδουλάκη εν΄όψει σφοδρών αντιπαραθέσεων στο Συνέδριο για τις συνεργασίες
Στην …προθέρμανση για σκληρές αντιπαραθέσεις στο Συνέδριο βρίσκονται στελέχη του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του κόμματος στα γκάλοπ διευκολύνουν τα σχέδια Τσίπρα για την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Ο Χάρης Δούκας προτείνει να ψηφιστεί στο Συνέδριο ένα καθαρό «όχι» στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ εισηγείται «προγραμματικό διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις και με το κόμμα Τσίπρα». «Καμία συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα» λέει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης θυμίζοντας το κυβερνητικό παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ και τη συνεργασία του με τους ΑΝΕΛ. Ο Παύλος Γερουλάνος τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις. Η Άννα Διαμαντοπούλου στρέφεται τώρα στην πρόταση να επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ βουλευτές που πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος τονίζει ότι στο Συνέδριο πρέπει να γίνει ευρεία συζήτηση και να υπάρξει ψηφοφορία για το αν το ΠΑΣΟΚ οφείλει να συνεχίσει στην «γραμμή» της αυτόνομης πορείας ή αν πρέπει να συγκροτήσει κοινό ψηφοδέλτιο».
Σύμφωνα με τον βουλευτή Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει ένα μικρό κόμμα «ενθαρρύνει» τις συζητήσεις του τύπου «με ποιον θα πάει στις εκλογές». Ο κ. Κωνσταντινόπουλος πιστεύει ότι είναι παρά πολύ δύσκολα τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ και αναφερόμενος στις κινήσεις Ανδρουλάκη υποστηρίζει: «Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εκτός αν θέλει ο ίδιος να αναλάβει πρωτοβουλίες είτε πριν είτε μετά τις εκλογές», υποστηρίζει ο κ. Κωνσταντινόπουλος ο οποίος εξηγεί με συνέντευξή του στο iefimerida.gr ότι: «Η εμφάνιση Τσίπρα έχει στοιχεία και της δικής μας αδυναμίας. Αν εμείς ήμασταν στο 22% δεν θα μπορούσε να επιστρέψει ο κ. Τσίπρας - το πολύ- πολύ θα έγραφε το βιβλίο του».
Η λογική που υιοθετεί ο βουλευτής και αντιπρόεδρος της βουλής λέει επίσης ότι «ένα κόμμα για να είναι κυβερνητικό, εκτός από τη σκληρή κριτική στην κυβέρνηση πρέπει να βρίσκει και τα θετικά που υπάρχουν και να χτίζει πάνω σε αυτά». Διαφωνεί ανοιχτά με την πρόταση Διαμαντοπούλου για επιστροφή βουλευτών που πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ και τάσσεται υπέρ της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ με κανόνες, ενώ σχολιάζει δηκτικά: «Ρωτήστε τον Τσίπρα πόσα από εκείνα τα ανεμομαζώματα που έκανε του έμειναν».
Για τα μπλόκα των αγροτών παίρνει σαφή θέση λέγοντας τέλος ότι: «Εμείς στηρίζουμε τον αγώνα των αγροτών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να κλείνουν δρόμους».
Απαντώντας στο σχόλιο του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης με συνέντευξή του στο Mega απαντά ότι: «Την πρωτοβουλία που όφειλα να πάρω, την πήρα μαζί με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ πήρε μια απόφαση, να δώσουμε τον αγώνα για να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και αυτόν τον αγώνα θα τον δώσω μέχρι τέλους, με όλες μου τις δυνάμεις. Το πως, λοιπόν, κάθε στέλεχος τοποθετείται σε αυτή τη δύσκολη σύγκρουση, θα κριθεί. Όπως θα κριθούμε για το αποτέλεσμα, θα κριθεί και κάθε στέλεχος για τον τρόπο που αγωνίζεται και προσφέρει σε αυτή τη μάχη».
Ο κ. Ανδρουλάκης υπογραμμίζει ότι: «Σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει, γιατί αυτό δεν είναι πολιτική αλλαγή. Ένα κόμμα που του χρόνου θα κυβερνά 7 χρόνια και έχει να επιδείξει αυτά τα αποτελέσματα, θέλει να παραμείνει στην εξουσία; Αν παραμείνει, ζήτω που καήκαμε. Τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας με αυτά τα πεπραγμένα, που θα πάει η χώρα; Θα την ξαναστείλουμε στα μνημόνια; Είναι μονόδρομος η πολιτική αλλαγή και για αυτό απευθύνομαι στο 75% της κοινωνίας, που δεν περνάει καλά, που θέλει καλύτερα νοσοκομεία, καλύτερη παιδεία, χαμηλό κόστος ζωής, ενοίκια αξιοπρέπειας».
Για το αποτύπωμα του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, η εικόνα που έχει ο κ. Ανδρουλάκης είναι η εξής: «Σήμερα το ΠΑΣΟΚ είναι πίσω από τη Νέα Δημοκρατία 9 - 11 μονάδες. Ο κ. Τσίπρας έχασε με 24. Το φαινόμενο του κυρίαρχου κόμματος της Νέας Δημοκρατίας είναι έργο του. Έχασε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μπορώ να ακούσω την οποιαδήποτε κριτική, αλλά δεν μπορεί να διαστρεβλώνεται η πραγματική εικόνα και να λέμε ότι αυτός που έχασε με 24 μονάδες θα λύσει το πρόβλημα, ενώ το δημιούργησε».
Κληθείς να σχολιάσει τις πολιτικές κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, επισήμανε: «Ο κ. Τσίπρας έρχεται με μια φιλοδοξία αυτοδικαίωσης. Το μέλλον της χώρας δεν μπορεί να εξαρτάται από τη φιλοδοξία αυτοδικαίωσης κανενός. Πολιτικός μου στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, δεν διαταράσσεται αυτό το σχέδιο. Πρέπει να αλλάξουμε κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία Μητσοτάκη, δεν συμβιβάζομαι με κάτι τέτοιο, βάσει των πεπραγμένων των δύο αυτών περιόδων, -δηλαδή ατιμωρησία, ανισότητες, ακρίβεια, ενοίκια στα ύψη, κοινωνικό κράτος σε διαδικασία παρακμής». Και πρόσθεσε ότι: «η Νέα Δημοκρατία γνωρίζει ότι το μόνο κόμμα στην αριστερή της πτέρυγα που μπορεί να της αποσπάσει ένα ακροατήριο, είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ξέρει πάρα πολύ καλά, γι’ αυτό κάνει ό,τι μπορεί χρόνια τώρα, να μην σηκώσει κεφάλι το ΠΑΣΟΚ».
