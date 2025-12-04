«Υπάρχει έλλειμμα ηγετικότητας» είπε ο Καραμέρος μετά τις αιχμές Τσίπρα για τις ηγεσίες Φάμελλου και Χαρίτση
«Εδώ ισχύει αυτό που ο λαός, “αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτω”» τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Δείτε βίντεο
Με μία τοποθέτηση η οποία τρόπον τινά «αδειάζει» τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, ο βουλευτής του κόμματος, Γιώργος Καραμέρος, σχολίασε την χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τον τίτλο «Ιθάκη».
Ο κ. Καραμέρος κλήθηκε να σχολιάσει τις αιχμές του πρώην πρωθυπουργού, προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως μέχρι προχθές (σ.σ. χθες έγινε η παρουσίαση του κ. Τσίπρα) υπήρχε έλλειμμα ηγετικότητας.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για ανικανότητα των ηγεσιών και διευκρίνισε πως δεν είναι θέμα φυσικών προσώπων, καθώς «η πολιτική είναι σκληρό πράγμα» λέγοντας παράλληλα ότι «ο Αλέξης Τσίπρας επέδειξε ηγετικότητα, εσωτερικά, εξωτερικά, προς τους πολίτες, φώναξε “παρών”».
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι «καταλαβαίνει την αμηχανία των κομμάτων, όπως της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ» συμπληρώνοντας ότι «εδώ ισχύει αυτό που λέει ο λαός, “αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτω”». Όπως σημείωσε, «χρειάζεται να φύγει ο Μητσοτάκης, με ποιο τρόπο, θα δούμε».
Δείτε βίντεο μετά το 01:00:
