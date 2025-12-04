Τσιάρας: Παράταση φθηνού αγροτικού ρεύματος και 120 εκατ. αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ μέχρι τον Δεκέμβριο

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ άλεσε τους αγρότες σε διάλογο , καθώς θεωρεί ότι μόνο μέσω συζητήσεων μπορούν να επιλυθούν τα προβλήματα του κλάδου