Τσιάρας: Παράταση φθηνού αγροτικού ρεύματος και 120 εκατ. αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ μέχρι τον Δεκέμβριο
Τσιάρας: Παράταση φθηνού αγροτικού ρεύματος και 120 εκατ. αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ μέχρι τον Δεκέμβριο
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κάλεσε τους αγρότες σε διάλογο, καθώς θεωρεί ότι μόνο μέσω συζητήσεων μπορούν να επιλυθούν τα προβλήματα του κλάδου
Για τα μέτρα ενίσχυσης των αγορών και τις πληρωμές μίλησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας στο ραδιόφωνο του Alpha.
Την ώρα που οι αγροτικές κινητοποιήσεις είναι σε πλήρη εξέλιξη, ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι εντός του Δεκεμβρίου ο ΕΛΓΑ θα καταβάλει 120 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις, ανεξάρτητα από τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναμένονται μέχρι το τέλος του έτους και ανέρχονται στα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η συγκεκριμένη πληρωμή θα περιλαμβάνει και την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, όπως είχε προαναγγελθεί.
Για το αγροτικό ρεύμα:
Ο κ. Τσιάρας επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για την προοπτική παράτασης του φθηνού αγροτικού ρεύματος, το οποίο ισχύει από τις αρχές του 2024 και προβλέπεται να παραμείνει σε ισχύ για δύο χρόνια. Αν και οι αγρότες ζητούν μια ακόμα χαμηλότερη τιμή, η κυβέρνηση εκτιμά ότι η υπάρχουσα τιμή των 9,2 λεπτών ανά κιλοβατώρα μπορεί να παραμείνει, με βάση και το κόστος για το κράτος.
Για τους διασταυρωτικούς ελέγχους και επιδοτήσεις:
Ο υπουργός δεν προσδιόρισε χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων, σημειώνοντας ωστόσο ότι 44.000 παραγωγοί παραμένουν σε καθεστώς ελέγχου και δεν έχουν λάβει τα χρήματα για την επιδότηση.
Τέλος ο κ. Τσιάρας κάλεσε τους αγρότες σε διάλογο, καθώς θεωρεί ότι μόνο μέσω συζητήσεων μπορούν να επιλυθούν τα προβλήματα του κλάδου. Για αύριο, έχει προγραμματίσει συνάντηση στις 12 με αγρότες και κτηνοτρόφους της Κρήτης στην Αντιπροεδρία, όπου θα παραστεί και ο Κωστής Χατζηδάκης.
Την ώρα που οι αγροτικές κινητοποιήσεις είναι σε πλήρη εξέλιξη, ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι εντός του Δεκεμβρίου ο ΕΛΓΑ θα καταβάλει 120 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις, ανεξάρτητα από τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναμένονται μέχρι το τέλος του έτους και ανέρχονται στα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η συγκεκριμένη πληρωμή θα περιλαμβάνει και την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, όπως είχε προαναγγελθεί.
Για το αγροτικό ρεύμα:
Ο κ. Τσιάρας επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για την προοπτική παράτασης του φθηνού αγροτικού ρεύματος, το οποίο ισχύει από τις αρχές του 2024 και προβλέπεται να παραμείνει σε ισχύ για δύο χρόνια. Αν και οι αγρότες ζητούν μια ακόμα χαμηλότερη τιμή, η κυβέρνηση εκτιμά ότι η υπάρχουσα τιμή των 9,2 λεπτών ανά κιλοβατώρα μπορεί να παραμείνει, με βάση και το κόστος για το κράτος.
Για τους διασταυρωτικούς ελέγχους και επιδοτήσεις:
Ο υπουργός δεν προσδιόρισε χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων, σημειώνοντας ωστόσο ότι 44.000 παραγωγοί παραμένουν σε καθεστώς ελέγχου και δεν έχουν λάβει τα χρήματα για την επιδότηση.
Τέλος ο κ. Τσιάρας κάλεσε τους αγρότες σε διάλογο, καθώς θεωρεί ότι μόνο μέσω συζητήσεων μπορούν να επιλυθούν τα προβλήματα του κλάδου. Για αύριο, έχει προγραμματίσει συνάντηση στις 12 με αγρότες και κτηνοτρόφους της Κρήτης στην Αντιπροεδρία, όπου θα παραστεί και ο Κωστής Χατζηδάκης.
Ακούστε όλη τη συνέντευξη:
Ειδήσεις σήμερα
Ο αστυνομικός της ομάδας Ζ που έγινε παράνομος: Οι οκτώ ληστείες, η ενέδρα θανάτου και η ζωή δίπλα στον Μάκη Ψωμιάδη
«Ο οδηγός έπαθε έμφραγμα, ένας νεαρός άρπαξε το τιμόνι και σωθήκαμε» λέει επιβάτιδα του λεωφορείου που εξετράπη στην Πτολεμαΐδα
Δημοσιογράφος πέτυχε την κόρη του Πούτιν στο Παρίσι: «Πάρτον τηλέφωνο να σταματήσει τον πόλεμο» της είπε, «δυστυχώς δεν μπορώ να βοηθήσω» του απάντησε
Ο αστυνομικός της ομάδας Ζ που έγινε παράνομος: Οι οκτώ ληστείες, η ενέδρα θανάτου και η ζωή δίπλα στον Μάκη Ψωμιάδη
«Ο οδηγός έπαθε έμφραγμα, ένας νεαρός άρπαξε το τιμόνι και σωθήκαμε» λέει επιβάτιδα του λεωφορείου που εξετράπη στην Πτολεμαΐδα
Δημοσιογράφος πέτυχε την κόρη του Πούτιν στο Παρίσι: «Πάρτον τηλέφωνο να σταματήσει τον πόλεμο» της είπε, «δυστυχώς δεν μπορώ να βοηθήσω» του απάντησε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα