Το χρονικό του θρίλερ στην Κυψέλη: Το σημείο που βρέθηκε η σορός μέσα στη βαλίτσα
Το χρονικό του θρίλερ στην Κυψέλη: Το σημείο που βρέθηκε η σορός μέσα στη βαλίτσα
Η έντονη δυσοσμία οδήγησε έναν άστεγο στο μακάβριο εύρημα - Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση της γυναίκας και στις κινήσεις όσων βρέθηκαν στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες
Ένα πραγματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κυψέλης όπου μια ανθρώπινη σορός βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη μέσα σε βαλίτσα την οποία εντόπισε ένας άστεγος σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.
Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου ο άνδρας, ο οποίος είχε αναζητήσει καταφύγιο στο εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων, μύρισε μια έντονη δυσοσμία.
Ακολούθησε τη μυρωδιά και οδηγήθηκε σε ένα δωμάτιο του παλιού, βιομηχανικού κτιρίου όπου εντόπισε τη βαλίτσα από την οποία προεξείχε ένα ανθρώπινο πόδι.
Άμεσα κάλεσε την Αστυνομία, ο χώρος αποκλείστηκε ενώ στο σημείο έφτασε ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό.
Η πρώτη εικόνα είναι ότι πρόκειται για γυναίκα, ηλικίας λίγο πάνω από τα 30, ύψους περίπου 1.65, με κοκκινωπά μαλλιά, πιασμένα με κότσο, ή οποία φορούσε μαύρο σορτσάκι και μπλουζάκι.
Βίντεο και φωτογραφίες από το εγκαταλελειμμένο στην Ευελπίδων
Παράλληλα, μέχρι στιγμής στη σορό, η οποία ήταν τυλιγμένη σε σακούλα και στρυμωγμένη στη βαλίτσα, δεν διακρίνονται εμφανείς εκδορές ή σημάδια ενώ ο χρόνος θανάτου προσδιορίζεται σε 6-7 ημέρες.
Ένα χρονικό διάστημα που φαίνεται να απομακρύνει την περίπτωση η σορός να ανήκει στην Κινέζα η οποία είχε εξαφανιστεί τον περασμένο Μάιο από την περιοχή της Αρτέμιδας χωρίς, ωστόσο, οι Αστυνομικοί να έχουν αποκλείσει αυτό το σενάριο.
Για την ώρα, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά ενώ πλήρης εικόνα για την κατάσταση της σορού και τα στοιχεία της νεκρής θα υπάρξει μετά τη νεκροψία-νεκροτομή η οποία θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.
Παράλληλα, οι Αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση κάνουν "φύλλο και φτερό" τους φακέλους όλων των εξαφανίσεων που έχουν δηλωθεί το τελευταίο διάστημα.
Επίσης, συλλέγουν και υλικό από κάμερες ασφαλείας περιμετρικά του εγκαταλελειμμένου κτιρίου ώστε να δουν ποιός ή ποιοί μετέφεραν τη βαλίτσα με τη σορό στο συγκεκριμένο χώρο.
Οι Αρχές δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο να πρόκειται για γυναίκα η οποία περιφερόταν σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, στο κέντρο της Αθήνας, όπου τα τελευταία χρόνια βρήκαν καταφύγιο άστεγοι και τοξικομανείς μετά την απομάκρυνσή τους από το Πεδίον του Άρεως.
Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου ο άνδρας, ο οποίος είχε αναζητήσει καταφύγιο στο εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων, μύρισε μια έντονη δυσοσμία.
Ακολούθησε τη μυρωδιά και οδηγήθηκε σε ένα δωμάτιο του παλιού, βιομηχανικού κτιρίου όπου εντόπισε τη βαλίτσα από την οποία προεξείχε ένα ανθρώπινο πόδι.
Άμεσα κάλεσε την Αστυνομία, ο χώρος αποκλείστηκε ενώ στο σημείο έφτασε ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό.
Η πρώτη εικόνα είναι ότι πρόκειται για γυναίκα, ηλικίας λίγο πάνω από τα 30, ύψους περίπου 1.65, με κοκκινωπά μαλλιά, πιασμένα με κότσο, ή οποία φορούσε μαύρο σορτσάκι και μπλουζάκι.
Βίντεο και φωτογραφίες από το εγκαταλελειμμένο στην Ευελπίδων
Παράλληλα, μέχρι στιγμής στη σορό, η οποία ήταν τυλιγμένη σε σακούλα και στρυμωγμένη στη βαλίτσα, δεν διακρίνονται εμφανείς εκδορές ή σημάδια ενώ ο χρόνος θανάτου προσδιορίζεται σε 6-7 ημέρες.
Ένα χρονικό διάστημα που φαίνεται να απομακρύνει την περίπτωση η σορός να ανήκει στην Κινέζα η οποία είχε εξαφανιστεί τον περασμένο Μάιο από την περιοχή της Αρτέμιδας χωρίς, ωστόσο, οι Αστυνομικοί να έχουν αποκλείσει αυτό το σενάριο.
Για την ώρα, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά ενώ πλήρης εικόνα για την κατάσταση της σορού και τα στοιχεία της νεκρής θα υπάρξει μετά τη νεκροψία-νεκροτομή η οποία θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.
Παράλληλα, οι Αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση κάνουν "φύλλο και φτερό" τους φακέλους όλων των εξαφανίσεων που έχουν δηλωθεί το τελευταίο διάστημα.
Επίσης, συλλέγουν και υλικό από κάμερες ασφαλείας περιμετρικά του εγκαταλελειμμένου κτιρίου ώστε να δουν ποιός ή ποιοί μετέφεραν τη βαλίτσα με τη σορό στο συγκεκριμένο χώρο.
Οι Αρχές δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο να πρόκειται για γυναίκα η οποία περιφερόταν σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, στο κέντρο της Αθήνας, όπου τα τελευταία χρόνια βρήκαν καταφύγιο άστεγοι και τοξικομανείς μετά την απομάκρυνσή τους από το Πεδίον του Άρεως.
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