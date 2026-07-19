Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου, αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, δείτε φωτογραφίες
Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου, αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, δείτε φωτογραφίες
Οι δημοφιλείς προορισμοί του Αιγαίου και της Κρήτης συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με αρκετά δρομολόγια να αναχωρούν με πληρότητα που αγγίζει το 100%
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου, οι οποίοι εγκαταλείπουν την Αθήνα με προορισμό τα νησιά για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
Επιβάτες με βαλίτσες και οικογένειες καταφθάνουν διαρκώς στις πύλες αναχώρησης, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση των οχημάτων που επιβιβάζονται στα πλοία. Οι δημοφιλείς προορισμοί του Αιγαίου και της Κρήτης συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με αρκετά δρομολόγια να αναχωρούν με πληρότητα που αγγίζει το 100%.
Οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, λαμβάνοντας μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφαλή επιβίβαση των ταξιδιωτών. Παράλληλα, συνιστούν στους επιβάτες να προσέρχονται εγκαίρως στο λιμάνι, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις, ιδιαίτερα όσοι ταξιδεύουν με ιδιωτικό όχημα.
Επιβάτες με βαλίτσες και οικογένειες καταφθάνουν διαρκώς στις πύλες αναχώρησης, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση των οχημάτων που επιβιβάζονται στα πλοία. Οι δημοφιλείς προορισμοί του Αιγαίου και της Κρήτης συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με αρκετά δρομολόγια να αναχωρούν με πληρότητα που αγγίζει το 100%.
Οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, λαμβάνοντας μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφαλή επιβίβαση των ταξιδιωτών. Παράλληλα, συνιστούν στους επιβάτες να προσέρχονται εγκαίρως στο λιμάνι, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις, ιδιαίτερα όσοι ταξιδεύουν με ιδιωτικό όχημα.
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