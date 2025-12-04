Ο Μαραντζίδης συνέκρινε τον Τσίπρα με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον Ανδρεα Παπανδρέου: Είναι σαν τη βροχή στην ξηρασία της κεντροαριστεράς
«Ο Τσίπρας θα ηττηθεί όσες φορές χρειάζεται μέχρι να κερδίσει γιατί είναι η προοπτική και η ελπίδα» είπε ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης
«Τalk of the town με όρους πολιτικής προοπτικής» χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού, Νίκος Μαραντζίδης, ο οποίος τον συνέκρινε με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου.
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ την Πέμπτη για τον Αλέξη Τσίπρα «είναι όπως είπε ένας φίλος μου σαν να βρισκόμαστε σε κατάσταση ανομβρίας, ξηρασίας στην κεντροαριστερά, είναι η βροχή, η ελπίδα και προοπτική για ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που θέλει την ανατροπή αυτής της κυβέρνησης. Αυτό που βλέπει η κοινωνία είναι ότι παρ' όλη τη φθορά της κυβέρνησης, εντούτοις η αντιπολίτευση μοιάζει στάσιμη, βαλτωμένη, σε κάθε περίπτωση αδύναμη να επωφεληθεί ή τουλάχιστον στοιχειωδώς να δείξει μια άλλη προοπτική».
Με αφορμή, δε, την παρατήρηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός πριν από λίγα χρόνια, ο κ. Μαραντζίδης είπε «τον Κωνσταντίνο Καραμανλή θα τον ρωτούσατε το 1973 γιατί δεν έκανες τα πράγματα το 1955; Η απάντηση είναι τα κάνω τώρα γιατί τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να γίνουν. Ο Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός μια χώρας χρεοκοπημένης υπό τον ζυγό των μνημονίων, δεν ήταν μια κανονική συνθήκη. σε αυτή τη συνθήκη επέδειξε βασικά πλεονεκτήματα και επιτυχίες, και αδυναμίες που τις έχει στο βιβλίο του».
Στην ερώτηση «γιατί θα κερδίσει ο Τσίπρας τώρα τον Μητσοτάκη», ο κ. Μαραντζίδης θυμήθηκε τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ λέγοντας «και ο Ανδρέας Παπανδρέου ηττήθηκε 3 φορές για να κερδίσει τον Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας θα ηττηθεί όσες φορές χρειάζεται μέχρι να κερδίσει γιατί είναι η προοπτική και η ελπίδα».
«Αν μπορείτε να μου βρείτε έναν ηγέτη που μπορεί να μαζέψει 2.500 άτομα και ο κόσμος να μην πηγαίνει για το βιβλίο αλλά επειδή πιστεύουν σε μια προοπτική... Με τους χαρισματικούς δεν μπορούμε να ξεμπερδεύουμε εύκολα» πρόσθεσε ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης.
Κατά τον ίδιο «το πολιτικό μανιφέστο Τσίπρα λέει διαδικασίες επανίδρυσης, αυτοοργάνωσης για ένα κίνημα. Θα φτάσει η ώρα, θα αποκρυσταλλωθούν και από την ώρα που θα συμβεί θα συζητήσουμε για το αύριο και το μεθαύριο» ενώ για τις σχέσεις με τα άλλα κόμματα σχολίασε «Ο Τσίπρας είπε για όλους υπάρχει χώρος, για όλους η πρόσκληση είναι ανοιχτή αλλά δεν υπάρχουν πριβέ προσκλήσεις για την πρώτη θέση. Αυτό είναι κεντρικό σημείο της στρατηγικής από εδώ και πέρα».
«Ενώ μέχρι τώρα άφηναν να αιωρείται μια ιδέα συνομοσπονδίας σχημάτων, ο Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Θέλει να κάνει ένα κόμμα που να ξεπεράσει αγκυλώσεις, ελιτίστικες νοοτροπίες περίκλειστων κομμάτων και να συνομιλεί πιο άμεσα με την κοινωνία» κατέληξε ο Νίκος Μαραντζίδης.
