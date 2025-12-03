Πέτρος Παππάς: Είπα στον Άδωνι «είσαι εργατικός αλλά η στρατηγική είναι λάθος», εγώ πήρα το ΠΑΣΟΚ και πρότεινα να απαντήσουμε
«Δεν παίχθηκε το αλλά, είπα ναι είσαι εργατικός αλλά αυτά είναι αναποτελεσματικό» επέμεινε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
Την άποψη ότι «δεν ανασκεύασα κάτι αλλά παράθεσα όλο το κομμάτι του ντιμπέιτ» υποστήριξε την Τετάρτη ο Πέτρος Παππάς μετά τις αντιδράσεις για τα καλά λόγια που είπε για τον Άδωνι Γεωργιάδη σε δημόσιο διάλογο που είχαν για το ΕΣΥ.
«Του είπα ότι όντως τρέχετε και έχετε πάρει μέτρα στο πλαίσιο της στρατηγικής σας αλλά είναι σαν να έχετε ασθενή με βαριά καρδιακή ανεπάρκεια (ότι γιατροί και νοσηλευτές δεν έχον καλές αμοιβές) κι εσύ να του ράβεις πληγές και να τους βάζεις σε νέα κτήρια. Χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές το ΕΣΥ δεν πρόκειται να αναταχθεί» είπε στον ΣΚΑΪ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
«Εγώ συνέχισα τη φράση μου λέγοντας ότι η στρατηγική είναι λάθος. Επιχειρηματολογούσα 2,5 ώρες ότι το ΕΣΥ καταρρέει. Ξεκίνησα τον λόγο μου κάνοντας παραδοχές ότι ο υπουργός Υγείας εργάζεται και κάνει πράγματα αλλά είναι σε λάθος κατεύθυνση».
Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι «δεν με πήρε κανείς από το ΠΑΣΟΚ, ούτε μου τράβηξαν το αυτί. Εγώ μίλησα με το επικοινωνιακό επιτελείο του ΠΑΣΟΚ και είπα πρέπει να απαντήσουμε και μου είπαν βγάλε όσα είπες».
«Δεν παίχθηκε το αλλά, είπα ναι είσαι εργατικός αλλά αυτά είναι αναποτελεσματικό» επέμεινε λίγο αργότερα στον ΑΝΤ1 επαναλαμβάνοντας ότι με τη διευκρινιστική ανάρτησή του «αισθάνθηκα την ανάγκη να πω πώς έγιναν τα πράγματα, δεν ανασκεύασα ούτε έκανα κωλοτούμπα. Έβαλα και το αλλά γιατί ο υπουργός επικεντρώθηκε στην εισαγωγή μου»
