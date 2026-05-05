Αλλαγή της νομοθεσίας για τους ανήλικους με πατίνια προανήγγειλε ο Χρυσοχοΐδης: «Η θέση μου είναι ότι πρέπει να απαγορευτούν»

Μιλώντας, τέλος, για την ενδοοικογενειακή βία, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε «είχαμε πάνω από 22.000 καταγγελίες το 2025, είχαμε 12.000 και πλέον συλλήψεις, εξ αυτών περίπου 500 είναι προφυλακισμένοι ή καταδικασμένοι και οι υπόλοιποι είναι έξω με όρους. Φέτος παρατηρείται σταδιακή μείωση του φαινομένου» προσθέτοντας ότι «αυτή τη στιγμή είναι 15.000 οι γυναίκες που έχουν φορέσει στα κινητά το panic button».