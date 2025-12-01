Στο ΠΑΣΟΚ ανοίγουν βιβλίο «διεύρυνσης» λόγω Τσίπρα

Σε αναμμένα κάρβουνα η Χαριλάου Τρικούπη για το προσκλητήριο του πρώην πρωθυπουργού προς τον κόσμο της Κεντροαριστεράς - Περιθώριο επιστροφής ακόμη και σε πρώην βουλευτές που είχαν πάει στον ΣΥΡΙΖΑ - Στοίχημα πλέον η διατήρηση της δεύτερης θέσης

