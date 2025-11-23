Σήμερα οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ: Αύξηση της συμμετοχής των πολιτών μελών – Πού θα ψηφίσει ο Πρωθυπουργός
Οι διαδικασίες ξεκίνησαν στις 8 το πρωί της Κυριακής και θα ολοκληρωθούν στις 7 το απόγευμα
Με τον αριθμό των 122.546 ενεργών μελών, διεξάγονται σήμερα οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη Προέδρων και Συμβουλίων στις Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ), καθώς και των συνέδρων για το επικείμενο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τις εκλογές του 2021, με την συμμετοχή πολλών νέων μελών.
Η Διαδικασία των Εκλογών
Οι διαδικασίες ξεκίνησαν στις 8 το πρωί της Κυριακής και θα ολοκληρωθούν στις 7 το απόγευμα, με την ίδια χρονική διάρκεια να ισχύει και για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Κατά την εκλογική διαδικασία, θα εκλεγούν συνολικά 3.500 μέλη από τις 7.200 και πλέον υποψηφιότητες. Τα μέλη μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε 1.200 κάλπες που βρίσκονται σε 233 σημεία της επικράτειας ή μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Δημογραφικά και Συμμετοχή
Οι εκλογές αυτές συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον μελών από την ηλικιακή ομάδα των 25-54, η οποία θεωρείται η πιο δυναμική, ενώ το 42% των μελών είναι γυναίκες, υποδηλώνοντας τη σταθερή πρόοδο προς τη συμμετοχή περισσότερων γυναικών σε κομματικές δραστηριότητες. Με την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, η Νέα Δημοκρατία φιλοδοξεί να ενισχύσει την οργάνωσή της και να διατηρήσει την επαφή της με τη βάση, ενόψει του επερχόμενου συνεδρίου που αναμένεται να καθορίσει την κατεύθυνση και τις στρατηγικές προτεραιότητες του κόμματος για τα επόμενα έτη.
Που θα ψηφίσει ο Πρωθυπουργός
Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ψηφίσει στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, στις 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων.
Οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ θα εκλέξουν προέδρους ΔΕΕΠ/ΔΗΜΤΟ αλλά και 1.000 συνέδρους για το επικείμενο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
