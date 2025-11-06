Θέμα ημερών οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για να «σφίξει» το πλαίσιο οπλοκατοχής - Επαφές με Χρυσοχοΐδη και Φλωρίδη

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Μητσοτάκης προσανατολίζεται σε αυστηροποίηση των όρων για την οπλοκατοχή και των ποινών για την παράνομη οπλοκατοχή, ενώ υπό επανεξέταση θα τεθεί και το πλαίσιο απόκτησης άδειας οπλοφορίας