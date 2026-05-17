Συνεδριάζει αύριο το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό, «κλειδώνουν» οι ιταλικές φρεγάτες Bergamini
Η ατζέντα δεν περιορίζεται στα εξοπλιστικά - Στο τραπέζι Μέση Ανατολή, Μετανάστευση και «Γαλάζια Πατρίδα»
Σε κλίμα έντονης κινητικότητας και με μια γεμάτη ατζέντα, από την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος των ΕΔ μέχρι τις περιφερειακές γεωπολιτικές ισορροπίες, συνεδριάζει αύριο το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρόκειται για την τακτική διμηνιαία συνεδρίαση, η οποία ωστόσο συμπίπτει με κρίσιμες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας.
Πράσινο φωςΣτο επίκεντρο της συνεδρίασης δεσπόζουν τα εξοπλιστικά προγράμματα, με κυριότερο το τελικό «πράσινο φως» για την προμήθεια των νέων φρεγατών ιταλικής κατασκευής, κλάσης Bergamini. Η κίνηση αυτή αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού. Παράλληλα, θα συζητηθούν συμπληρωματικά προγράμματα που συνδέονται άμεσα με την αμυντική θωράκιση της χώρας και το πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα».
Το βλέμμα στη Μέση Ανατολή και το ΜεταναστευτικόΗ ατζέντα δεν περιορίζεται στα εξοπλιστικά. Οι καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι άμεσες επιπτώσεις τους στο μεταναστευτικό ζήτημα αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα. Το θέμα αυτό, άλλωστε, αποτέλεσε αντικείμενο ενδελεχούς συζήτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους ηγέτες της Κύπρου, της Μάλτας και της Ιταλίας, καθώς η κοινή ευρωπαϊκή στάση και η φύλαξη των συνόρων κρίνονται πιο αναγκαίες από ποτέ.
Η ακτινογραφία των ΕλληνοτουρκικώνΤo ΚΥΣΕΑ συνεδρίασε με φόντο και τις ανησυχητικές εξελίξεις που συνδέονται με τη γείτονα. Είναι προφανώς ότι στο τραπέζι μπαίνει de facto και μια αξιολόγηση της κατάστασης στα ελληνοτουρκικά, με φόντο το προκλητικό νομοσχέδιο για τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα» που προωθείται προς ψήφιση στην τουρκική βουλή, μια κίνηση που η Αθήνα παρακολουθεί στενά.
