Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για ειρήνη και ευημερία στη Μέση Ανατολή
Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της ομιλίας στο διεθνές φόρουμ του Μπαχρέιν, ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στο ρόλο της Ελλάδας στη διασφάλιση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή
Στο διεθνές φόρουμ του Μπαχρέιν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επικεντρώθηκε στο ρόλο της Αθήνας στη διασφάλιση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και στις στρατηγικές σχέσεις της με τα αραβικά κράτη.
Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της ομιλίας του στο ετήσιο Φόρουμ «Manama Dialogue», ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία του φόρουμ, που συγκεντρώνει πολιτικούς, επιχειρηματίες και την πνευματική ελίτ, για συζητήσεις σχετικά με την ασφάλεια των χωρών του Κόλπου και της παγκόσμιας σταθερότητας.
Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε τη στρατηγική θέση της Ελλάδας ως «γέφυρα» μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου, και τη στρατηγική συνεργασία της με τις χώρες του Κόλπου και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Τόνισε ότι η Ελλάδα, με τη διπλωματική της ισχύ και την ισχυρή παρουσία σε διεθνείς οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ), μπορεί να παίξει έναν κρίσιμο ρόλο στη γεφύρωση των διαφορών και στην προώθηση της παγκόσμιας ασφάλειας.
Αναφέρθηκε επίσης στις επαφές του με Υπουργούς Εξωτερικών, όπως εκείνους της Ιορδανίας, του Μπαχρέιν και του Ηνωμένου Βασιλείου, με τους οποίους συζήτησε θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις και τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε επίσης συναντήσεις στη Βαγδάτη με ηγέτες του Ιράκ, όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Εξωτερικών, συζητώντας τη συνεργασία των δύο χωρών και τις επενδυτικές ευκαιρίες που αναδύονται στην περιοχή.
Τόνισε τέλος ότι οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Ιράκ βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης και ότι η Ελλάδα, με την ισχυρή διπλωματική και οικονομική της επιρροή, αναγνωρίζεται στην περιοχή και διεθνώς ως μία χώρα ικανή να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ειρήνης και ευημερίας στην περιοχή και τον κόσμο συνολικά.
