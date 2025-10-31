Στη Μονή Σινά ο Μητσοτάκης για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου: Το μήνυμα που στέλνει και η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου
Στο ευρύτερο πλαίσιο επαναφοράς των ελληνοαιγυπτιακών σχέσεων σε τροχιά, ο κ. Μητσοτάκης ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Σίσι να δώσει το παρών το Σάββατο στα εγκαίνια του εμβληματικού Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου
Μετά από αρκετούς μήνες εντάσεων και παρασκηνιακών διεργασιών, αλλά και μιας δημόσιας συζήτησης που σε έναν βαθμό δοκίμασε τη διμερή σχέση της Ελλάδας με την Αίγυπτο που έχει στρατηγικά χαρακτηριστικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταξιδεύει για τη Μονή Σινά, όπου σήμερα θα δώσει το «παρών» στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου κ. Συμεών. Σημειώνεται ότι στη χειροτονία του κ. Συμεών είχε δώσει το «παρών» πριν από λίγες εβδομάδες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είχε ταξιδέψει στα Ιεροσόλυμα.
Η παρουσία του κ. Μητσοτάκη στην ιστορική Μονή έρχεται λίγες μέρες μετά την προαναγγελία για μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου που θα ρυθμίζει οριστικά το ζήτημα της Μονής. Προς τούτο, ήταν εξαιρετικά κρίσιμο να αναλάβει καθήκοντα ο κ. Συμεών, καθώς η Σιναϊτική αδελφότητα θα κληθεί να συμφωνήσει με τη φόρμουλα, στην οποία έχουν καταλήξει κατόπιν μακράς διαπραγμάτευσης η Αθήνα και το Κάιρο.
Την εν λόγω συμφωνία είχε προαναγγείλει ο κ. Μητσοτάκης από τη Βουλή, κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για τα εθνικά θέματα που είχε προκαλέσει κατόπιν σχετικών αιτημάτων της αντιπολίτευσης.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η πρωθυπουργική παρουσία στην τελετή ενθρόνισης του κ. Συμεών εκπέμπει ισχυρό μήνυμα για τη διατήρηση του επί αιώνες αναλλοίωτου λατρευτικού χαρακτήρα της μονής ως φάρου ορθοδοξίας, με παγκόσμια ακτινοβολία.
Στο Σινά ο κ. Μητσοτάκης θα έχει μια πρώτη γνωριμία με τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών, ενώ θα συναντηθεί και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο. Στη συνάντηση που θα γίνει με τη Σιναϊτική αδελφότητα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει τις βασικές πτυχές της κατ’ αρχής συνεννόησης που υπάρχει μεταξύ Αθήνας-Καϊρου, καθώς θα πρέπει και αυτή να δώσει το «πράσινο φως».
Στο ευρύτερο πλαίσιο επαναφοράς των στρατηγικά ισχυρών ελληνοαιγυπτιακών σχέσεων σε τροχιά, ο κ. Μητσοτάκης ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Αιγύπτιου προέδρου κ. Αλ Σίσι να δώσει το «παρών» το Σάββατο στα εγκαίνια του εμβληματικού Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου που θα γίνει στην Γκίζα.
Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Αλ Σίσι είχαν την ευκαιρία να τα πουν επ’ολίγον την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, σε δείπνο Ε.Ε.-Αιγύπτου, ενώ σε αυτό ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξήρε τον ρόλο της Ελλάδας, ώστε να αναβαθμιστούν ουσιαστικά οι σχέσεις του Καϊρου με την Ευρώπη.
