Τάκης Θεοδωρικάκος: Επιτάχυνση και απλοποίηση αδειοδοτήσεων και εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας

«Ασφαλής Ελλάδα είναι μόνο η πιο παραγωγική και ανταγωνιστική Ελλάδα» ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης – Προανήγγειλε νέο καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου για τις νέες τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη το επόμενο εξάμηνο