Τσιάρας στο 3o Cantina Academy: Θα πάμε μέχρι τέλους στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Για πρώτη φορά συγκρουόμαστε με τέτοια συμφέροντα

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης προανήγγειλε ότι τις επόμενες εβδομάδες αναμένονται κρίσιμες πληρωμές προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους και εκτίμησε ότι μέχρι το τέλος του έτους «η διαδικασία θα έχει εξομαλυνθεί»