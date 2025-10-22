Ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Να τοποθετηθεί ο Δένδιας ζητά η αντιπολίτευση
Δείτε live τη συζήτηση στη Βουλή μια ημέρα μετά τη σφοδρή σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών
Σε εξέλιξη είναι από τις 11 το πρωί η δεύτερη ημέρα συζήτησης της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη η οποία αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα.
Με την έναρξη της σημερινής διαδικασίας, το σύνολο των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της αντιπολίτευσης ζήτησε να έρθει στη Βουλή ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας να τοποθετηθεί επί της ρύθμισης
Προηγήθηκε χθες, Τρίτη, σφοδρή σύγκρουση με σαφή ιδεολογικά χαρακτηριστικά μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης με αφορμή την τροπολογία για την προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσήλθε στο κοινοβούλιο και υποστήριξε τη ρύθμιση χαρακτηρίζοντας τον χώρο ως εθνικό μνημείο που ανήκει σε όλους και όχι ως σημείο διαμαρτυρίας και ακτιβισμού. Από την άλλη πλευρά το σύνολο των αρχηγών της αντιπολίτευσης υποστήριξαν το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν μπροστά από τη Βουλή και εξομοίωσαν τους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες με τις διεκδικήσεις κοινωνικών αιτημάτων.
Ο πρωθυπουργός επισήμανε πως «η ενότητα οφείλει να προηγείται της διαμαρτυρίας. Ο σεβασμός πρέπει να προηγείται των κραυγών» και τόνισε τη βούληση της κυβέρνησης για απόλυτη προστασία του χαρακτήρα του μνημείου.
«Δεν είναι το μνημείο ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων, όσο σεβαστά και αν είναι αυτά», είπε χαρακτηριστικά, ενώ απευθυνόμενος ειδικά στους γονείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών σημείωσε ότι «αδίστακτοι πολιτικοί» επιχειρούν να οικειοποιηθούν και να αμαυρώσουν τα αιτήματα τους.
Παράλληλα, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για την απουσία του Νίκου Δένδια από τη Βουλή, υπενθύμισε ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπέγραψε την τροπολογία αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη συντήρηση τη φροντίδα και τη μέριμνα του μνημείου τονίζοντας ότι η τήρηση των μέτρων τάξης παραμένει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για ρύθμιση εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας ενώ απευθυνόμενος στους γονείς των θυμάτων των Τεμπών είπε «κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί τη θλίψη και την οργή σας. Οι ακτιβισμοί σε ιερό σημείο δεν υπηρετούν τα αιτήματά σας, τα οποία και έχουν γίνει δεκτά. Η κυβέρνηση συμπάσχει με κάθε γονιό αλλά σέβεται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Τα αιτήματα έγιναν δεκτά, οι εκταφές έγιναν; Αναλογιστείτε αν κάποιοι αδίστακτοι οικειοποιούνται το πένθος σας και παίζουν κομματικά παιχνίδια στις πλάτες σας, φορώντας τη μάσκα της αλληλεγγύης».
Παράλληλα, επισήμανε για μια ακόμα φορά την προσπάθεια των πολιτικών οπαδών της θεωρίας του ξυλολίου να καλλιεργήσουν «τεχνητή απόπειρα διχασμού».
