Καιρίδης για Βελόπουλο: Δεν θα αντιδικήσω με τον βούρκο, στον βούρκο το γουρούνι έχει πάντα το πάνω χέρι
Καιρίδης για Βελόπουλο: Δεν θα αντιδικήσω με τον βούρκο, στον βούρκο το γουρούνι έχει πάντα το πάνω χέρι
«Στην Ελλάδα από την εποχή της Χρυσής Αυγής και μετά έχουμε κομματικά μορφώματα που δεν μιλούν πολιτικά, δεν έχουν να πουν τίποτα πολιτικό το μόνο που κάνουν είναι να εξυβρίζουν» δήλωσε ο βουλευτής της ΝΔ
Την πλήρη ικανοποίησή του για τη δήλωση του Πρόεδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για την απρεπή στάση του Κυριάκου Βελόπουλου προς το πρόσωπό του εξέφρασε την Παρασκευή ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης εξηγώντας πως «δεν είναι το ζήτημα προσωπικό από ένα σημείο και μετά. Δεν θα αντιδικήσω με τον βούρκο, στον βούρκο το γουρούνι έχει πάντα το πάνω χέρι»
«Πολύ σωστά τα λέει ο Πρόεδρος της Βουλής. Το πρόβλημα είναι ότι τον κ. Βελόπουλο δεν τον ψήφισαν για τον πολιτικό πολιτισμό του. Ήρθε για να κατεδαφίσει, κατεδαφιστής είναι και υβριστής» είπε ο κ. Καιρίδης στον Alpha Radio 98,9 και τον Γιώργο Ευγενίδη.
Συμπλήρωσε, δε, ότι «στην Ελλάδα από την εποχή της Χρυσής Αυγής και μετά έχουμε κομματικά μορφώματα που δεν μιλούν πολιτικά, δεν έχουν να πουν τίποτα πολιτικό το μόνο που κάνουν είναι να εξυβρίζουν. Δεν είναι μόνος του ο κ. Βελόπουλος, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον δικό της τρόπο επίορκο ανεβάζει, επίορκο κατεβάζει την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον εφέτη ανακριτή, τον εισαγγελέα κ.α. Και έτσι η χυδαιολογία του διαδικτύου μεταφέρεται στη Βουλή».
Επανερχόμενος στον Κυριάκο Βελόπουλο, ο κ. Καιρίδης αφού είπε ότι «είναι κατ' εξοχήν ψευτοπατριώτης», εξήγησε για τη διένεξη που είχαν την Πέμπτη ότι «αυτή ήταν η ερώτησή μου. Είστε Ελληνική ή Γερμανική Λύση; Δεν μπορείς να έχεις τα λεφτά σου που έβγαλες με τον ιδρώτα σου και μπράβο σου και να τα έχεις στη Γερμανία. Την Ελληνίδα γυναίκα του δεν μπορεί να την πείσει να φέρει τα λεφτά της την ώρα που έχουν τέτοια ανάγκη οι ελληνικές τράπεζες».
«Εγώ δεν τον μέμφομαι γιατί τα έκλεψε ή γιατί τα έχει, ούτε είναι παράνομο να τα έχει στη Γερμανία. Δεν είναι σωστό την ώρα που οι τράπεζες πένονται να τα έχεις εκεί, αυτό είπα» κατέληξε ο Δημήτρης Καιρίδης για τον Κυριάκο Βελόπουλο
«Πολύ σωστά τα λέει ο Πρόεδρος της Βουλής. Το πρόβλημα είναι ότι τον κ. Βελόπουλο δεν τον ψήφισαν για τον πολιτικό πολιτισμό του. Ήρθε για να κατεδαφίσει, κατεδαφιστής είναι και υβριστής» είπε ο κ. Καιρίδης στον Alpha Radio 98,9 και τον Γιώργο Ευγενίδη.
Συμπλήρωσε, δε, ότι «στην Ελλάδα από την εποχή της Χρυσής Αυγής και μετά έχουμε κομματικά μορφώματα που δεν μιλούν πολιτικά, δεν έχουν να πουν τίποτα πολιτικό το μόνο που κάνουν είναι να εξυβρίζουν. Δεν είναι μόνος του ο κ. Βελόπουλος, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον δικό της τρόπο επίορκο ανεβάζει, επίορκο κατεβάζει την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον εφέτη ανακριτή, τον εισαγγελέα κ.α. Και έτσι η χυδαιολογία του διαδικτύου μεταφέρεται στη Βουλή».
Επανερχόμενος στον Κυριάκο Βελόπουλο, ο κ. Καιρίδης αφού είπε ότι «είναι κατ' εξοχήν ψευτοπατριώτης», εξήγησε για τη διένεξη που είχαν την Πέμπτη ότι «αυτή ήταν η ερώτησή μου. Είστε Ελληνική ή Γερμανική Λύση; Δεν μπορείς να έχεις τα λεφτά σου που έβγαλες με τον ιδρώτα σου και μπράβο σου και να τα έχεις στη Γερμανία. Την Ελληνίδα γυναίκα του δεν μπορεί να την πείσει να φέρει τα λεφτά της την ώρα που έχουν τέτοια ανάγκη οι ελληνικές τράπεζες».
«Εγώ δεν τον μέμφομαι γιατί τα έκλεψε ή γιατί τα έχει, ούτε είναι παράνομο να τα έχει στη Γερμανία. Δεν είναι σωστό την ώρα που οι τράπεζες πένονται να τα έχεις εκεί, αυτό είπα» κατέληξε ο Δημήτρης Καιρίδης για τον Κυριάκο Βελόπουλο
Ειδήσεις σήμερα:
Δολοφόνησαν Κύπριο πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας στη Λεμεσό - Τον πυροβόλησαν στο αμάξι του
Η αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη για τον Βελόπουλο που αποκάλεσε «κακιά» τον Καιρίδη
Τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο για το 2025 - Η θέση της Ελλάδας και η ανατροπή με τις ΗΠΑ που είναι εκτός δέκαδας
Δολοφόνησαν Κύπριο πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας στη Λεμεσό - Τον πυροβόλησαν στο αμάξι του
Η αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη για τον Βελόπουλο που αποκάλεσε «κακιά» τον Καιρίδη
Τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο για το 2025 - Η θέση της Ελλάδας και η ανατροπή με τις ΗΠΑ που είναι εκτός δέκαδας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα