Καιρίδης για Βελόπουλο: Δεν θα αντιδικήσω με τον βούρκο, στον βούρκο το γουρούνι έχει πάντα το πάνω χέρι

«Στην Ελλάδα από την εποχή της Χρυσής Αυγής και μετά έχουμε κομματικά μορφώματα που δεν μιλούν πολιτικά, δεν έχουν να πουν τίποτα πολιτικό το μόνο που κάνουν είναι να εξυβρίζουν» δήλωσε ο βουλευτής της ΝΔ