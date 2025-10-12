Mε σχέδιο για συμμετοχή στην ανοικοδόμηση και τον εφοδιασμό της Γάζας ο Χριστοδουλίδης στη σύνοδο της Αιγύπτου

Η Λευκωσία επικαλείται την εμπειρία της από τον θαλάσσιο διάδρομο «Αμάλθεια», που ενεργοποιήθηκε το 2024 με αφετηρία τη Λάρνακα, και τον επιχειρησιακό έλεγχο και εκπαίδευση που παρέχει το κέντρο CYCLOPS