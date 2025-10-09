Θα ενισχυθεί το Ταμείο στήριξης των Ευρωπαίων αγροτών απέναντι στους δασμούς, απαντά η Κομισιόν σε ερώτηση του Δημήτρη Τσιόδρα

Τη δυνατότητα λήψης μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση διαταράξεων στη λειτουργία της αγοράς μέσω του ενιαίου δικτύου ασφαλείας (πρώην γεωργικό αποθεματικό), σημειώνει η Κομισιόν στην απάντησή της σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Τσιόδρα για τις επιπτώσεις της επιβολής δασμών των ΗΠΑ στους Ευρωπαίους παραγωγούς. Συμπληρώνει δε ότι το ταμείο αυτό θα ενισχυθεί, αφού η πρόταση της Κομισιόν για το δίκτυ ασφαλείας στο νέο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ανέρχεται στα 900 εκατ. EUR ετησίως (από 450 εκατ. EUR ετησίως κατά την τρέχουσα περίοδο 2021-2027).

Τονίζει δε ότι η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ παρέχει διέξοδο για περισσότερες εξαιρέσεις και η Επιτροπή θα ασκήσει πίεση για να εξαιρεθούν προϊόντα που έχουν ιδιαίτερο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, όπως το κρασί και τα αλκοολούχα ποτά, καθώς και άλλοι κλάδοι.

Συμπληρώνει δε ότι η Κομισιόν λαμβάνει πολύ σοβαρά το ζήτημα και όπως σημειώνει ο αρμόδιος Επίτροπος Μάρος Σέφτσοβιτς, θα παρακολουθεί τον αντίκτυπο της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ στον αγροδιατροφικό τομέα και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για τη διασφάλιση ισόρροπης εφαρμογής.

Καταλήγει δε υπογραμμίζοντας ότι οι δύο νομοθετικές προτάσεις της Κομισιόν για τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά ορισμένων μη ευαίσθητων αγροδιατροφικών προϊόντων των ΗΠΑαφορά περιορισμένα προϊόντα και δεν αναμένεται να προκαλέσουν αύξηση των εισαγωγών. Αυτό οφείλεται στους περιορισμένους, κατά την Κομισιόν, όγκους και ανταγωνιστικότητα των συγκεκριμένων αγροδιατροφικών προϊόντων ενώ επίσης, εκτιμά ότι θα μειώσουν το κόστος για συγκεκριμένα προϊόντα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ο κ. Τσιόδρας στην ερώτησή του, είχε ζητήσει συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των δασμών των ΗΠΑ στις εξαγωγές ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων και τη διασφάλιση δίκαιων όρων ανταγωνισμού για τους Ευρωπαίους παραγωγούς.



Ειδήσεις σήμερα:



«Ήταν μέσα στα αίματα, είχε εκατοντάδες πιρουνιές» - Συγκλονίζουν οι μαρτύριες για την έγκυο που κακοποιήθηκε από τον σύζυγό της



Νέες ταυτότητες: Από πότε οι πολίτες δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν στην ΕΕ αν δεν τις έχουν εκδώσει - Η προθεσμία για τον Προσωπικό Αριθμό



Συγκλονίζει η Τζένιφερ Άνιστον: Προσπαθούσα επί 20 χρόνια να κάνω παιδί, δεν ξέρουν τι περνούσα

