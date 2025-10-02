Εξεταστική: Ουδέποτε αποκόμισα παράνομο όφελος, μου έκαναν δώρο ρολόι για άλλη υπόθεση, είπε πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κλείσιμο

Τα πεπραγμένα της θητείας του στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιχείρησε να υπερασπιστεί ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Δημήτρης Μελάς, που βρέθηκε σε αυτή τη θέση από τον Μάρτιο του 2021 ως τον Ιούλιο του 2022. Υποστήριξε ότι ο ίδιος “ουδέποτε” προχώρησε “σε παράνομη πληρωμή” ή διαπραγματεύτηκε για να αποκομίσει “παράνομο όφελος”.Να σημειωθεί ότι η δικογραφία που διαβιβάστηκε στην Βουλή το περασμένο Ιούλιο περιλαμβάνει πλήθος συνομιλιών του κ. Μελά οι οποίες αφήνουν βαριές σκιές για την περίοδο 2021-2022 κατά την οποία είχε τοποθετηθεί επικεφαλής του Οργανισμού.Κληθείς να απαντήσει για το περιεχόμενο των διαλόγων που τον εμφανίζουν να μιλά για καταβολή χρηματικών ποσών ή για δώρα έσπευσε να υποστηρίξει ότι “σημασία έχει το τι έγινε στην πράξη”. Στην συνέχεια ωστόσο παραδέχθηκε ότι έλαβε ρολόι ως δώρο για άσχετη - όπως είπε - υπόθεση και όχι για ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.Τοι απόσπασμα της κατάθεσης του έχει ως εξής:Δημήτρης Μελάς: ο διάλογος για πολλούς λόγους έχει ένα περιεχόμενο. Το σημαντικό είναι τι έχει γίνει πράξη. Ο διάλογος γίνεται για διάφορους λόγους. Πολλές φορές για να διαχειριστείς καταστάσεις ή γιατί μιλάς με φίλους. Η ουσία όμως είναι στην πράξη. Ουδέποτε προχώρησα σε παράνομη πληρωμή απαίτησα ή εκβίασα για να πάρω ένα ποσόΜιλένα Αποστολάκη: σας τα έδιναν χωρίς να τα θέλετε ; Όταν σας προσφέρει κάποιος λεφτά και λέτε ότι από εκείνον δεν θα πάρετε χρήματα και τελικά πήρατε ρολόι τι να συμπεράνουμε;Δ. Μελάς: ένας άνθρωπος είχε καταθέσει αίτηση, έγινε έλεγχος , δεσμεύτηκε το ΑΦΜ του αλλά μετά από επανέλεγχο αποδεσμεύτηκε και έπρεπε να μπει στις πληρωμές. Πήρε τηλέφωνο και ζήτησε να μπει στις πληρωμές του Οκτωβρίου αντί να περιμένει τις επόμενες.Μ. Αποστολάκη: ενδιαφέρουσα η άποψη σας.Δ Μέλας: δεν πήρα ποτέ τίποταΜ. Αποστολάκη: μόνο ρολόι. Το ρολόι το πήρατε;Δ. Μέλας: το πήρα . Ήταν για άλλο θέμα μια εξυπηρέτηση για ζήτημα real estate και επειδή θα έπαιρνε προμήθεια ήθελε να μου κάνει ένα δώρο. Ήταν ένα εμπορικό ρολόι swatch από την ΙταλίαΝα σημειωθεί ότι ο κ. Μέλας κατηγορείται ήδη, μεταξύ άλλων για υπεξαγωγή εγγράφου και παράβαση καθήκοντος, ο ίδιος όμως είπε ότι η κατηγορία περί υπεξαγωγής είναι «παντελώς έωλη», καθώς ουδέποτε υπέκρυψε έγγραφο.