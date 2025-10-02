Το εντυπωσιακό δείπνο από τον Δανό βασιλιά στους ηγέτες της ΕΕ - Οι κομψές παρουσίες στο παλάτι και το μενού
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται στη δανέζικη πρωτεύουσα για την 7η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας με επίκεντρο την ενίσχυση της Ουκρανίας

Σε μία ατμόσφαιρα με βασιλική χλιδή αλλά και έντονου πολιτικού συμβολισμού πραγματοποιήθηκε το δείπνο που παρέθεσαν ο βασιλιάς Φρειδερίκος και η βασίλισσα Μαίρη της Δανίας, στο παλάτι Αμαλιένμποργκ της Κοπεγχάγης, προς τιμήν 50 ηγετών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται στη δανέζικη πρωτεύουσα για την 7η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας με επίκεντρο την ενίσχυση της Ουκρανίας, την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τον ρόλο της Ευρώπης σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.



Παρουσίες υψηλού κύρους


Στο δείπνο έδωσαν το «παρών» η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι,, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα και πολλοί ακόμη ηγέτες, όπως και ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό.

Από αριστερά, Νίκος Χριστοδουλίδης, Έντι Ράμα, Τζόρτζια Μελόνι
Ο λόγος του βασιλιά


Σύμφωνα με το περιοδικό Billed-Bladet, η βραδιά χαρακτηρίστηκε «εργασιακό δείπνο», με ενδυματολογικό κώδικα επαγγελματικού χαρακτήρα. Ο βασιλιάς Φρειδερίκος εμφανίστηκε με κοστούμι αντί στρατιωτικής στολής, ενώ η βασίλισσα Μαίρη επέλεξε ένα κομψό κρεμ σύνολο με μαύρο σακάκι. Στο ίδιο ύφος κινήθηκαν και οι περισσότερες γυναίκες ηγέτες, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την Τζόρτζια Μελόνι να επιλέγουν αποχρώσεις του μπεζ.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα της Δανίας
Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη
Πηγαδάκι ηγετών, διακρίνονται ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα


Το μήνυμα του βασιλιά


Στην ομιλία του, ο Φρειδερίκος έστειλε μήνυμα ενότητας και ευθύνης: «Ως Ευρωπαίοι, κρατάμε μέρος της ζωής του ενός στα χέρια του άλλου. Και το οφείλουμε στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον μας να φέρουμε αυτή την ευθύνη με φροντίδα. Ο κόσμος αλλάζει, η ασφάλεια και οι αξίες της Ευρώπης βρίσκονται υπό πίεση. Κανείς μας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις μόνος».

Ένα μενού υψηλής γαστρονομίας


Το γεύμα περιλάμβανε μπακαλιάρο Γροιλανδίας με φύκια από το Κατεγκάτ, εμουλσιόν αστακού και δέρμα κοτόπουλου, marshmallow από τη δυτική ακτή της Δανίας με μανιτάρια κανθαρέλες, κροκέτες από καρέ αρνιού σιγομαγειρεμένο με τραγανό τυρί και πουρέ κολοκύθας, ενώ για επιδόρπιο οι καλεσμένοι απόλαυσαν σύνθεση σοκολάτας και ξηρών καρπών με γκανάς γιαουρτιού, κομπόστα μήλου και ιπποφαές με καραμέλα.






Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία από την ΕΜΥ: Σε 5 περιοχές τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Σαρλίζ Θερόν: Η εντυπωσιακή εμφάνισή της - Χωρίς μπλούζα στην Εβδομάδα Μόδας

Γιώργος Λάνθιμος: Η έκπληξη στις Νύχτες Πρεμιέρας και το μήνυμα της Έμα Στόουν στα ελληνικά
