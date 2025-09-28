«Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;» - Ομιλία Τσίπρα στη Σορβόννη την Παρασκευή
«Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;» - Ομιλία Τσίπρα στη Σορβόννη την Παρασκευή
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη πανεπιστήμιο ο πρώην πρωθυπουργός θα συναντηθεί με φοιτητές και με τον πρόεδρο του Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Σε εκδήλωση του πανεπιστημίου της Σορβόννης, θα μιλήσει την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης, που διοργανώνεται από την Σχολή Πολιτικών Επιστημών και το μεταπτυχιακό τμήμα Επικοινωνίας, Εξουσίας και Δημοσίων Ευρωπαικών Υποθέσεων, θα είναι η Ευρώπη κάτω από το πρίσμα των πρόσφατων ραγδαίων εξελίξεων.
Ο τίτλος της εκδήλωσης , που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο “Pierre-Henri Teitgen” είναι “Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;” και ο Αλ.Τσίπρας μετά την ομιλία του θα δεχθεί ερωτήσεις από τους φοιτητές του ιστορικού Πανεπιστημίου.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη πανεπιστήμιο ο Αλ.Τσίπρας θα συναντηθεί εκτός από τους φοιτητές και με τον πρόεδρο του Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Ειδήσεις σήμερα:
Τέλος τα social media για παιδιά ηλικίας μέχρι 15 χρόνων από Οκτώβριο, θα κλειδώνουν αυτόματα μόλις προσπαθούν να μπουν
Ναταλία Λιονάκη: Οι μοναχές απαντούν στη μητέρα της - «Αμαρτία οι κατά σάρκα γεννήτορες να ευτελίζουν τα ιερά μυστήρια της Ορθοδοξίας»
Πάρις Ρούπος: Δυστυχώς δεν είμαι Αλβανός, αλλά αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας
Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης, που διοργανώνεται από την Σχολή Πολιτικών Επιστημών και το μεταπτυχιακό τμήμα Επικοινωνίας, Εξουσίας και Δημοσίων Ευρωπαικών Υποθέσεων, θα είναι η Ευρώπη κάτω από το πρίσμα των πρόσφατων ραγδαίων εξελίξεων.
Ο τίτλος της εκδήλωσης , που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο “Pierre-Henri Teitgen” είναι “Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;” και ο Αλ.Τσίπρας μετά την ομιλία του θα δεχθεί ερωτήσεις από τους φοιτητές του ιστορικού Πανεπιστημίου.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη πανεπιστήμιο ο Αλ.Τσίπρας θα συναντηθεί εκτός από τους φοιτητές και με τον πρόεδρο του Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Ειδήσεις σήμερα:
Τέλος τα social media για παιδιά ηλικίας μέχρι 15 χρόνων από Οκτώβριο, θα κλειδώνουν αυτόματα μόλις προσπαθούν να μπουν
Ναταλία Λιονάκη: Οι μοναχές απαντούν στη μητέρα της - «Αμαρτία οι κατά σάρκα γεννήτορες να ευτελίζουν τα ιερά μυστήρια της Ορθοδοξίας»
Πάρις Ρούπος: Δυστυχώς δεν είμαι Αλβανός, αλλά αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα