«Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;» - Ομιλία Τσίπρα στη Σορβόννη την Παρασκευή

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη πανεπιστήμιο ο πρώην πρωθυπουργός θα συναντηθεί με φοιτητές και με τον πρόεδρο του Paris 1 Panthéon-Sorbonne