Ο Μητσοτάκης μίλησε με τον Σπανούλη και τον συνεχάρη για την επιτυχία της Εθνικής μπάσκετ
Ο πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομοσπονδιακό προπονητή
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη είχε το απόγευμα της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την επιστροφή της αποστολής από τη Ρίγα.
Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον ομοσπονδιακό προπονητή για τη μεγάλη επιτυχία του ιδίου και των παικτών της Εθνικής, τονίζοντας πως όλη η Ελλάδα είναι περήφανη για την προσπάθεια τους, που οδήγησε την «επίσημη αγαπημένη» ξανά στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.
Χθες, ο κ. Μητσοτάκης, λίγα λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα της Εθνικής με τη Φινλανδία, είχε συγχαρεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket, λέγοντας: «Ύστερα από 16 χρόνια η "επίσημη αγαπημένη" των Ελλήνων επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: στο βάθρο του Eurobasket με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε να λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες και το προπονητικό team για την εκπληκτική πορεία της σπουδαίας αυτής ομάδας. Νιώθουμε περήφανοι και σίγουροι για το αύριο. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Ψηλά η γαλανόλευκη».
