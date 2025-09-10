Παπασταύρου: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο

Η προσφορά της Chevron και της Helleniq Energy για τα οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου και Κρήτης συνιστά μία εξέλιξη ελπίδας και προοπτικής για τη χώρα - Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας